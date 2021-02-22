中共中央今发新年一号文件 振兴农村脱贫设5年过渡期

中共中央今天发布2021年中央一号文件，内容依例仍与“三农”工作有关，强调要“全面推进乡村振兴”，并作为“实现中华民族伟大复兴”重大任务。且举全党全社会之力加快农业农村现代化。此前中国宣布已经脱贫。

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据中央社今天报道称，中国发中央一号文件：推进乡村振兴，脱贫设5年过渡期。这项文件还针对中共中央宣布完成的“脱贫攻坚”强调，要设立“衔接过渡期”。对摆脱贫困的县，从脱贫日起设立“5年过渡期”，做到“扶上马送一程”。过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限。

该报道引述新华社消息，这项以“中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见”为题的文件，是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。根据新华社，这项文件共分5个部分，包括：总体要求、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加快推进农业现代化、大力实施乡村建设行动、加强中共对“三农”工作的全面领导。

据文件指出，“民族要复兴，乡村必振兴”，中共中央认为，新发展阶段“三农”工作依然极端重要，“须臾不可放松，务必抓紧抓实”。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把“全面推进乡村振兴”作为“实现中华民族伟大复兴”的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更美好的生活。

该报道说，中央农村工作领导小组办公室有关负责人表示，将以更有力的举措、汇聚更强大的力量，加快农业农村现代化，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。