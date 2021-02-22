中印边境恶斗受伤团长露面 多地质疑解放军死伤数网民获诋毁英雄罪遭拘

去年6月在中印冲突中身受重伤的解放军南彊军区边防团长祁发宝，日前获颁“衞国戍边英雄团长”荣誉称号。中国官方媒体周一（22日）称，他获甘肃武威市政府及军方领导探望时，展示一个呈缺损的头颅骨模型，相信是显示他在战斗中受伤的情况。

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据东网今天报道称，中印冲突受伤团长获官员探望，颅骨模型展示伤势。

甘肃武威市市委副书记、政法委书记赵立新，武威市委常委、常务副市长王国斌，以及武威军分区副司令员吴冲，周日（21日）代表该市市委和市政府，专程前往新疆乌鲁木齐探望祁发宝一家，据指祁夫妇均祖籍武威。报道称，目前祁已出院，身体康复情况良好。

据该报道指，祁在向慰问团介绍自己的受伤情况时，一只手指着自己的头，另一只手则拿着一个3D打印的颅骨模型，上面有较大面积的缺损。照片中，祁头部的伤痕仍清晰可见。有网民看见该颅骨模型后均表震惊，又留言称“可见当时受了多重的伤”、“颅骨碎了这么一大块还能活下来真是战神再世”。

该报道称，中国军媒上周五（19日）公开去年中印冲突画面，中央军委证实解放军5名军官士兵伤亡，其后有南京网红涉发布诋毁贬损他们的言论而被拘。北京上周六（20日）再有网民发布同类恶意言论，当晚被公安刑事拘留。

有民众上周六向公安机关举报指，有网民在微信群中，发布多条侮辱诋毁衞国戍边英雄官兵的言论。警方迅速展开调查，当晚9时许查获涉事28岁网民陈某强。陈男因涉嫌寻衅滋事罪被海淀公安分局依法刑事拘留。

另外，四川绵阳一名25岁杨姓男网民亦因诋毁衞国戍边英雄官兵，周日（21日）到警署自首，被警方行拘7日。

经营热门微博“辣笔小球”的南京男子仇子明，上周五（19日）亦因发布羞辱调侃阵亡士兵的言论，引起内地民众及媒体炮轰。当地警方其后以涉嫌寻衅滋事罪将他刑事拘留，内媒估计法院审理后可能判处他3年监禁。

该报道说，内地日前向中印边境冲突中伤亡的官兵颁授荣誉，惟多地网民发表侮辱诋毁衞国戍边英雄的言论，先后被拘留。至周一（22日），贵州贵阳市及广东茂名市均有警方通报，当地有民众因发表不当诋毁言论，分别被拘留严惩。