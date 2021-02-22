中国放开生育政策？ 官民有分歧

中国东北三省可能率先试办放开计划生育引发各界热议。港媒引述中国去年一项大型调查显示，近5成3的受访者赞成取消计划生育。但专家认为，即使东北试办及全国实施，也未必能提升生育率。有专家指，中国官方的各种刺激生育补救措施为时已晚，并应在1991年就停止计划生育。同时，中国2020年的实际出生率比官方公布的还要低约20%，是清朝中叶以来最低。

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据中央社报道，放开计划生育？中国官方态度转趋保守民间多赞成。

有中国全国人大代表建议，东北三省可全面解除生育限制以解决人口减少问题。中国国家卫健委18日答复，这一建议“很有参考价值”，指东北在深入研判对经济社会的影响后，提出“全面生育政策”的试点方案。消息一出，引起中国社会热烈讨论。但中国国家卫健委随后又发表声明，指东北地区人口长期减少的原因是多方面的，“不是简单放开生育政策就能解决的”，全面放开生育政策限制的观点需要全面深入的研究论证。至于“东北地区将试点放开生育限制”、“生育政策将全面放开”等推测，“不是答复（全国人大代表）的本意”。

卫健委上述声明立即引起外界揣测，认为中国官方对东北试办乃至于全国取消计划生育，改采保留态度。

该报道引据香港01消息，中国中山大学2020年发表的调查显示，在1万4358名受访者中，支持全面放开计划生育政策者达52.93%，反对者18.81%，近1/3持中间态度。就年龄层来看，“90后”（1990至1999年出生者）支持全面放开生育政策的比重最低，仅40.91%，较“80后”少了10.27个百分点，更较“50后”及以前出生者低17.66个百分点。

这项调查还针对2307名属“旺盛育龄期”（15至39岁）的女性作调查分析。结果显示，支持全面放开生育政策者仅45.38%，低于整体受访者。若就城乡差异来看，15至39岁的城市女性倾向于政策放开，但同龄的农村女性反对比例相对较高。

中国社科院人口与劳动经济研究所副研究员杨舸日前发表文章说指，当前生育率下降的核心原因是“生育意愿的低迷”，人们理性生育意愿下的子女数已低于政策允许数，即便完全放开生育限制，生育率也未必回升”。

该报道引据自由亚洲电台采访美国威斯康辛大学研究员、“大国空巢”作者易富贤认为，人口政策、计划生育是基本国策，怎么可能试点。“单独二孩”就试点失败，“全面二孩”也失败了，如果再在东北试点就是大笑话。易富贤感叹，中国官方的各种刺激生育补救措施为时已晚，并应在1991年就停止计划生育。同时，中国2020年的实际出生率比官方公布的还要低约20%，是清朝中叶以来最低。