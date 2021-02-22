中国称去年抓回外逃贪官1421人

中国官方今天通报指“天网2020”行动共追回外逃人员1421人，其中“红通人员”28人，监察对象314人，追回赃款29.5亿元人民币。消息没有提及中国外逃贪官总数以及携带资财外逃的数额。

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中国“天网2020”追回外逃人员1421人。据联合早报今天引述中国官方消息报道称，虽受疫情等不利因素严重影响，中国去年追回外逃人员总数仍创2014年中央追逃办成立以来第二好成绩，仅次于2019年；追赃数额与2014年以来的平均值基本持平。

作为“天网2020”行动的组成部分，中共纪委国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动，紧盯未归案“百名红通人员”，把近五年内出逃、县处级以上、涉案金额较大、民众反映强烈的职务犯罪外逃人员纳入挂牌督办范围。

该报道说，去年3月外逃、涉案金额巨大的“红通人员”胡亦品、强涛从中国国外缉捕归案，原铁道部运输局调研员海涛、中石化财务公司原出纳程宣、青岛市李沧区上王埠社区原党支部书记曲志林等一批重要外逃职务犯罪嫌疑人被追回。此外，中国国家监委分别向塞浦路斯、新加坡、澳大利亚等国提出刑事司法协助请求，推动外方承认和执行中国法院没收裁定。