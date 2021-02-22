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习近平会见中国探月功臣 航天股罕未见大振反跌

图为月球 © 网络照片

作者： 小山 4 分钟

中国国家主席习近平周一上午会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览，充分肯定探月工程特别是嫦娥五号任务取得的成就。A股航天军工板块当日暂无反应，整体跟随大盘下跌。两家市值超过千亿人民币的公司--航发动力和中航沈飞分别以-8.39%和-7.93%领跌。