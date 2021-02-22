习近平会见中国探月功臣 航天股罕未见大振反跌
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中国国家主席习近平周一上午会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览，充分肯定探月工程特别是嫦娥五号任务取得的成就。A股航天军工板块当日暂无反应，整体跟随大盘下跌。两家市值超过千亿人民币的公司--航发动力和中航沈飞分别以-8.39%和-7.93%领跌。
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据路透社今天报道称，习近平会见中国探月工程人员代表，强调不断推进航天事业创新发展。该报道引据新华社消息，中国国家主席习近平周一上午会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览，充分肯定探月工程特别是嫦娥五号任务取得的成就。
习近平强调称，“发挥新型举国体制优势，勇攀科技高峰，服务国家发展大局，一步一个脚印开启星际探测新征程，不断推进中国航天事业创新发展，为人类和平利用太空作出新的更大贡献。”
据该报道说，A股航天军工板块当日暂无反应，整体跟随大盘下跌。两家市值超过千亿人民币的公司--航发动力和中航沈飞分别以-8.39%和-7.93%领跌。路透社说，因投资人忧心股票高估值及政策收紧风险，中国沪深300指数在上周触及纪录高位后，周一沪深300指数挫跌3.14%，创2020年7月24日以来单日最大跌幅，收报5,597.33点。沪综指跌1.45%至3,642.44点。创业板指数收跌4.47%。
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