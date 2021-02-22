习近平要求学好党史深意何在

中共今年最重大任务，庆祝百年建党大庆 ! 中共总书记习近平2月20日拉开庆典序幕，他在“党史学习教育动员大会“上叮嘱全党学好党史，不可虚无主义。习近平为什么要这样说？难道党内人心浮动？

广告 继续浏览后续

习近平要求“正确认识和科学评价党史上的重大事件、重要会议、重要人物”。新华社发表“习近平在动员大会上首提‘党史观’有深意“评论。这家中共最高层的传声筒报道称，”这是总书记首次公开提出‘树立正确党史观’这一重要论述“。

原来要旨在于“要旗帜鲜明反对历史虚无主义“，反对抹黑党的历史英烈。新华社称习近平多次强调：”我们不是历史虚无主义者，也不傻文化虚无主义者，不能数典忘祖、妄自菲薄“。什么叫做历史虚无主义， “一段时间以来，一些人以“重新评价”的幌子，以“史料钩沉”的借口，试图歪曲历史、割裂源流，否定党史的主流和本质；有的以庸俗、低俗、媚俗的手段来涂抹历史人物与事件，丑化党的领袖，对刘胡兰、董存瑞、黄继光、邱少云、雷锋等英模人物进行“戏说”“恶搞”，对一些早有定论的汉奸、反动派、卖国贼等搞所谓“重新评价”“翻案”，企图解构崇高、诋毁英烈。“

自从习近平提出反对历史虚无主义以来，网上出现了不少诘问，首先一个问题就是中共党史经得起历史考验吗？

有人举例，中共至今坚持“中国共产党在全民族抗战中发挥了中流砥柱作用”，但对国军几百万正规军承负正面战场，仅高级将领牺牲100多人，对共军在延安等大后方积蓄力量，只能从事零星游击战，只有两名将军牺牲的历史事实只字不提。

中共建政后发生的几起重大的轰动全球的历史性事件，对中共党史的记述，海内外都有许多质疑。五十年代末六十年代初那场大饥饿，中共当局一直表述为“三年自然灾害时期“，后来又称作”三年困难时期“，但研究者指出，那场灾难是毛泽东五八年发动”大跃进“，“赶英超美”，人人大炼钢铁，吃大锅饭，造成田园荒废的一场惊天动地的人祸。关于那次人祸死亡的人数，美国人口学家朱迪丝·班尼斯特1987年在其著作《变化中的中国人口》一书中估算非正常死亡人数在3000万人左右。前新华社记者杨继绳在『墓碑』一书指出，中国在所谓的“三年自然灾害事情饿死了3600万人“。中共至今无意恢复历史真相，『墓碑』仍然是禁书。

中共高层内斗引发出一场文化大革命，1981年中共11届六中全会『关于建国以来党的若干历史问题的决议』给文革的定性是：“一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱”，为什么不直接承认这是毛泽东发动的旨在铲除党内异己力量的运动呢，至于说这场运动被反革命集团利用，有人问，所谓反革命集团指的是毛的副手林彪以及包括毛的妻子江青在内的“四人帮“，与其说他们利用毛泽东，只能是毛泽东利用了他们的忠诚。

决议虽然指出毛泽东的“错误“，但最后仍然按照邓小平的旨意，把毛的罪过定性为”功大于过”，一场差不多让中国社会崩溃数百万无辜的人死去的疯狂运动就这样被轻描淡写，更严重的是，习近平上台后，2013年提出：不能用后30年否定前30年，也不能用前30年否定后30年，混淆改革前后两个时代，谈论文革成了禁区。

就这样，对文革的表述越来越荒谬， 2018年中国教育部推出的历史教科书不仅删除了旧版教科书中“20世纪60年代，毛泽东错误地认为，党中央出了修正主义，党和国家面临着资本主义复辟的危险”中的“错误”二字和“党中央出了修正主义”的表述，而且还将文革作为第6课《艰辛探索与建设成就》下面的一个专题讲述，归入“艰辛探索”行列。

可能遭遇的反对声浪太大？2000年九月多家中国媒体报道说，最新版历史教科书又恢复了中共十一届六中全会的定调。

1989年中国爆发的民主运动，最后遭当局屠杀，当局一直不愿给出一个多少人遇害的数字，把一场举世公认的屠杀描述成是一场“风波”。

有网民问：“到底是谁在搞虚无主义，你懂的”。

还有人怀疑：“中共中央决定今年在全党开展中共党史学习教育。2月20日，在京召开动员大会，习近平在会上强调，全党同志要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以优异成绩迎接建党一百周年。 新一波大规模地灌输伪造党史的热潮开场了！”

要让中共党史变成信史，困难看来很大。