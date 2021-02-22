前美国总统特朗普时代的中国政策重要智囊余茂春近日透露已重返学界，并加入保守派智库哈德逊研究所，未来仍将继续有关中国的教学和研究工作。

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据中央社今天报道说，特朗普反中智囊余茂春重返学界加入保守派智库。据余茂春在脸书贴文说，很高兴回到美国海军军官学校（US Naval Academy）继续担任教授。此外，如同前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），余茂春也已经以高级研究员的身分，加入华府智库哈德逊研究所（Hudson Institute），并担任另家智库胡佛研究所（Hoover Institution）的客座研究员。

据余茂春说，未来一段时间仍会忙于有关于中国的教学和研究工作。出身中国的余茂春1962年生于安徽，在重庆长大。他是上届美国政府反中大将蓬佩奥（Mike Pompeo）的首席中国政策顾问，据指主张华府强硬对抗北京，并建议将“中共”与“中国”加以区分。

蓬佩奥卸任后加入哈德逊研究所。美国新闻网站Axios稍早前指出，透过与这家智库建立关系，蓬佩奥得以继续贴近政策辩论以及共和党重要金主。

据中央社引述报道说，哈德逊研究所是美国保守派国安思想家卸下公职后的栖身所，例如前国家安全会议官员莫里森（Tim Morrison）、前美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）以及曾任前副总统彭斯顾问的共和党策士勒纳（Jon Lerner）。