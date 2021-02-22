公务员宣誓下怀疑造成大量人才流失

香港副局长和政治助理宣誓仪式2020年12月16日在政府总部举行，12名副局长和14名政治助理在行政长官林郑月娥（中）见证下宣誓拥护《基本法》，效忠香港特区。

宣誓风波下各部门陆续有大量公务员离职，继社会福利署、卫生署及消防处后，离职潮也杀入房屋署。按房署最新数据显示，今年1月已有7名公务员离职，属去年全年离职人数约八分一，较去年同期更多出逾两倍。工会指，部份公务员辞职需3个月通知期，相信至今年3、4月才能反映到实际离职数字，据他所知，房署近月确多了员工递信，专业职系尤其严重。

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公务员事务局今年1月要求公务员签署声明，宣誓效忠特区及拥护《基本法》，限期本月18日起陆续届满，早前有报道指多个专业职系，如工程师、社工及医护均出现“离职潮”。消息透露，房屋署亦爆逃亡潮，当中工程师的辞职情况甚为严重。

根据苹果日报向房屋署查询今年1月的整体及工程师离职人数，署方指今年1月共有35名公务员离职，当中辞职的有7人，退休及其他原因离职则各有27人及1人。对比去年1月仅得2人离职，单月比较增幅逾两倍；而2018、19及20年全年则分别有35、44及55人离职，按比例计算，即去年平均每月有4.6人请辞，而今年1月已有7人离职，是去年全年近八分一。不过，此数目只按离职生效日期计算，即若1月或本月提出辞职人数则未计算在内。

就房屋署工程师离职人数，包括屋宇装备工程师、土木工程师、土力工程师及结构工程师，房署指今年1月有1人请辞，对比2018、19及20年全年则分别有2、3及3人辞职。

梁筹庭称，早前每日均接获至少数十名会员致电查询有关离职事宜，即使近一星期，每日仍接获10多宗查询。据他了解，房屋署确有不少人请辞，当中工程师等专业职系的离职情况较严重。

就房署资料显示，今年1月仅1名工程师离职，梁称：“如果讲辞职，一定唔止呢个数，我听到都更多”，他称工程师等职系一般需3个月的离职通知期，故要到3、4月才能反映到实际辞职情况，“呢类工种喺出面都比较容易揾食，所以特别多人走”，他直言对此感到可惜，“辛辛苦苦培养咗个人才出来，即使请番都要时间培训。”

据了解，由于公务员宣誓事宜已酝酿多时，部份公务员选择在政府发出宣誓声明前递信，以确保不会在政府内部留下拒绝签署声明的纪录。梁亦承认，若部份公务员负担不大，已在较早前提出请辞，确保在递交声明的限期前已离任。