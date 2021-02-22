华为拟南泥湾精神脸部识别高科技养猪引兴趣

中国电信龙头华为已遭美国制裁，除了不能使用GMS服务外，甚至连含有美国技术的半导体产品与服务都无法获得，全球晶圆代工龙头台积电也于2020年9月14日开始，不再供货给华为。面对全球封杀的困境，华为创办人任正非近日宣布，将生产自救的“南泥湾计划”，声称要在6项领域中有所突破，其中一项是为猪农开发人工智能（AI）技术，推出“智慧养猪方案”。

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据联合新闻网今天报道称，猪也搞脸部辨识? 华为手机卖不动改养猪，推“南泥湾计划”为猪农开发AI。

该报道今天综合媒体消息，华为的智慧手机产能将在今年降低60%，因此华为正在找寻生存的方式，最近任正非宣布要在“煤炭、钢铁、音乐、智慧萤幕、PC电脑、平板”等不同领域有所突破，以及跨足到养猪的传统产业。中国拥有全球最大的养猪产业，生产的猪占了全球的一半，因此如果引入AI技术，监测病毒与追踪猪只的分发路线，将可以帮助养猪业现代化。且脸部辨识技术也可用来辨识个别猪只，并且监测牠们的体重、饮食、运动、健康状态。

该报道称，华为公司表示，正在开发猪只的脸部辨识技术，上个月他们的系统因为能在人群中辨识维吾尔族人，而饱受到批评。

该报道指任正非说 :“我们不依靠手机也能存活”，华为开发的养猪系统，是他们公司从美国封杀以来，最新的一突破。任正非在9日于山西矿业的揭牌仪式上也表示，华为希望能够结合ICT技术和煤炭技术，帮助煤炭行业进行数位化、智慧化转型，实现“少人、安全、增效”的生产模式。他强调，华为不会拓宽业务领域，主要是拓宽电子系统、软件运算等系统，来在各不同行业中使用。