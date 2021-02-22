小学年年六四祈祷忧犯国安犹豫取消

随去年实施港区国安法及今年落实港区国安法行政和教育指引（指引），当局在学校行政、教学及活动上罗列多条守则，列明校园禁止政治宣传及危害国家安全的行为和活动，但未有订明哪些活动属上述所指。校园忽然红线处处，有学校多年来坚持为六四死难者祈祷，虽已订于行事历，现亦就是否如期举行犹豫未决；支联会以往会获邀到校讲述六四事件，随指引推出，该会表示已不敢对学校渠道抱太大期望，“相信寒蝉效应已经产生”。

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月初出炉的指引，对从办学团体到校内由上而下的各级人员等均列出多项要求，包括“涉及国家安全的议题没有争辩或妥协的空间”、又称学校如需邀请校外人或团体参与举办学校活动应审慎选择，确保获邀者符合校方要求，而有关活动不会涉及危害国家安全的行为和活动。

根据明报报道，有不具名的小学多年来都为六四死难者祈祷，祈祷会上教师简述史实，如事件因由、政府反应、死伤人数等，但不会就事件下定论或提及平反等，不过领祷时会提到“希望天父令中国变得更开明、更有言论自由和体恤人民诉求，盼学生能祈求中国变得愈来愈好”。

该校校长郭超群表示，随国安法实施，最近半年来一直与办学团体及校监商讨，亦有查询法律顾问，祈祷会是否会触犯法例。他引述法律顾问称，要视乎祈祷会背后理念及带出的意思，“中国有件事件，我们祈祷，理论上okay……如再有其他事发生，会跌入灰色地带”。

郭校长说，暂时有两个做法：一是直接取消祈祷会，另一做法则只作数分钟简单祈祷，不另外简述事件，但坦言“好难做”，“就算做个简单的祈祷，校长又怎发言呢？负责的宗教主任又如何表达呢？”而新入学低年级的学生亦会不明白活动目的。

他说，该校一直以来都不忌讳政治事件，“几任校长都把社会事件借天父眷顾让同学知道，一起去祈祷……学校这么多年风风雨雨都这样，北京奥运一起支持，汶川大地震一起祈祷”，称如祈祷取消，就学校精神承传上是有点遗憾，会谘询教师、家长及教育局等意见再作决定。

明报曾向教育局查询学校于现行国安教育指引下，是否仍可以举办六四悼念活动，局方没正面回覆，只称学校是学生学习的地方，无论指引实施与否，学校均有责任妥善安排学生学习活动。

支联会以往会受邀到校举办讲座，讲及六四事件。据支联会秘书处回覆，2018年有一间中学邀请支联会向全校学生简介六四事件及意义；2019年以“天安门母亲运动”名义到一间中学介绍“天安门母亲的六四”，而2020年因应疫情，并无收到学校邀请。

支联会副主席、教育及青年部召集人何俊仁称，近年已甚少收到学校邀请，“老师、学校都怕麻烦，不敢对学校渠道太大期望”，称随当局发出国安教育指引，相信寒蝉效应已产生，教师不敢带学生参加支联会活动、参观六四纪念馆，更遑论出席烛光集会，因此支联会目前主要使用社交媒体，讲及历史及时事题目，如果学生有兴趣，可以自行参加该会活动。

爱国学校、创知中学校长黄晶榕称，学校过往没有主动于课堂或学校活动上和学生讨论六四相关问题，但以往每当六四前后都有学生主动问起，强调教师不会回避，会开放与学生讨论，并提供更多角度让学生思考。国安法实施后，做法亦一如既往。他认为，认识历史事件本身没有问题，惟从过往情况看来，不少人谈及六四时均只以单一的反华观点论述，播下仇恨种子，对学生而言并不合适。