拜登如何对华？王毅称大门是开的 崔天凯说台港疆藏不准碰

中国国务委员兼外交部长王毅周一表示，希望美国新一届政府能够摒弃各种偏见，避免无端猜忌，推动对华政策回归理性，当前中美双方应坦诚对话，准确把握彼此的政策意图，中方同美方进行对话的大门始终敞开。中国驻美大使崔天凯今天则称，在台湾、涉港涉疆涉藏等涉及中国主权和领土完整的问题上，中方没有退让余地，必须坚守红线。

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中国官方今天召开新一届“蓝厅论坛”会议。中国国务委员兼外交部长王毅在“蓝厅论坛”发表中美关系讲话。中国外交部官方文字介绍说，“蓝厅论坛”是中国外交部创建的政府、企业、学界、媒体及公众等中外各界沟通交流的平台，旨在为社会各界就中国外交政策等共同关心的问题进行讨论建立新渠道。论坛取名于活动举办地外交部南楼“蓝厅”。

王毅在“蓝厅论坛”上致辞并称，当前形势下中美可以由易到难积极互动、积累善意，中国将继续采取有力措施改善中国的营商环境，同时也希望美方尽快调整政策，放弃对中国产品征收不合理关税，并尽快解除对中方教育、文化、新闻、侨务等团体在美活动的各种限制。

据王毅说，“（中美元首）这次极为重要的通话为处于十字路口的中美关系指明了方向。”据王毅指出，“今天，中美关系要拨乱反正，重回正轨，首先需要打破由各种对华错误认知而人为砌起的高墙，真正客观准确地了解中国、认识中国、读懂中国。”王毅称。

据王毅表示，中国无意输出意识形态，不做颠覆任何国家政权的事情，中国也从不干涉美国内政，无意挑战或取代美国，“中美作为两个大国，首先应该做好自己的事情。”据王毅同时强调，推动中美关系重回正轨首先要相互尊重，不干涉彼此内政，还应加强对话、妥善管控矛盾分歧，不能任由分歧定义两国的关系。

路透社说，时值中国农历除夕的2月11日，中美两国元首在拜登就任总统后首次通话，通话持续两个小时。中国国家主席习近平指出，中美对抗对两国和世界“肯定是一场灾难”；中美双方应重新建立各种对话机制，准确了解彼此的政策意图，避免误解误判。

路透社报道称，中国驻美大使崔天凯周一称，在台湾、涉港涉疆涉藏等涉及中国主权和领土完整的问题上，中方没有退让余地，必须坚守红线。

崔天凯也在“蓝厅论坛”讲话，称“（中美）双方要坦诚沟通，明确政策边界，从而有效管控分歧、聚焦合作，有问题可以拿到桌面上来谈。首先是问题性质要分清，政策边界要明确，红线要画出来。”