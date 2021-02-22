移民加拿大已8年为了拯救港人Aileen出尽法宝

“港版国安法”令各国为港人趟开移民大门，每道门、每艘艇也是血汗换来的结果。有份在背后为港人奔走、88年移居加拿大的港人Aileen Calverley接受苹果日报访问时透露，香港问题最初登不上国际舞台，直至中大、理大两场重要战役，始令多国目光投向香港予以支援。她寄语港人离乡后积极融入当地社会，在异地投票甚至参选做议员，尽力为香港族群说话。

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Aileen忆述最初的争取工作，凡事起头难：“很多（英）议员太年轻，不知道什么是BNO。”结果他们将争取起点由资历较深的英国上议院议员开始，幸获香港监察赞助人Lord Paddy Ashdown、Lord David Alton及末代港督彭定康落力支持，她引述Ashdown曾指香港若到了不宜居住的一天。

但外国最初对港关注度明显不高，她举例指，香港监察2018年曾到联合国邀请不同国家关注香港，惨吃闭门羹：“有北欧国家，我哋请佢讲发言时可否提香港，但佢话：『每个国家得45秒讲嘢，你想我讲香港？但我哋要讲维吾尔族、西藏㖞。』嗰一刻，我哋都低头冇嘢讲。”

2019年3月，特区政府正强推《逃犯条例》修订，一场风暴正在形成。香港监察当时在英国国会办了一场BNO研讨会，与会的国会入境事务委员会委员Steve Double觉得BNO持有人有权移英，更与Lord Alton合力把BNO问题由国会带到政府，要政府回应，而香港问题亦登上国际议程，争取BNO visa过程极速推进。

同年香港发生的中大及理大围城事件，Aileen认为对外国理解香港问题起了“决定性”作用，她曾在理大围城后返回加拿大呼吁议员帮忙，结果多达60位议员到其办公室说想帮助香港。

一封信扫除BNO移英最大障碍

其实英国外交部一直担心让BNO移英会违反《中英联合声明》，最终靠一封信件开了绿灯。曾到英国争取BNO平权的民主党国际事务委员会主席刘慧卿称，英外交部以前检察总长高仕文08年一份论国籍的报告指，不可让BNO入籍英国，否则违反《声明》，直至高仕文去年初向内政部发信澄清指言论被错误引述后，始扫除障碍。

刘更透露，前外相聂伟敬曾向她指，从未见过有英国人认为英方对香港没有责任，更引述有保守党成员指“（首相）约翰逊话要让BNO持有人移英”。

2020年的4、5月，“港版国安法”如箭在弦，香港形势转差，Aileen指当时已肯定英国政府一定有相应计划回应：“内政部其实好同情香港人，前任部长Javid（贾伟德），现任嘅Patel（彭黛玲）两个都好想帮，新一代议员有歉意，心理上认为有道义要帮香港人，认为香港曾经系英国殖民地，而家就被打压。”

除了英国，香港监察亦亲访不同国家的议员，希望对方能为港人提供救生艇。她忆述德国对此十分热心，最初还说可以“收晒14万（2019年持有效BNO的人数）”，但最大问题是港人不懂德文、德文也难学，即使德国接收港人，可预计申请人数也不多。

由于英国BNO VISA未能令1997年后出世的年轻人直接受惠，他们便向加拿大和澳洲建议，由两国集中帮助未有BNO的年轻人。澳洲去年7月公布，正身处澳洲的签证持有人逗留期限延长5年外，未来的申请者包括学生签证及临时工作签证，逗留期限亦增至5年，住满后可申请永久居留，计划至今只有约2,000人申请，反应不算踊跃。加拿大的计划更宽松，容许过去5年大专及大学毕业生申请，不设年龄上限。

“不可以围只是在China Town、Hong Kong Town”

Aileen指，以往港人被外国认定经济挂帅，追捧中环价值；反修例运动后，外国欣赏香港年轻人勇敢争取自由、民主、公义：“我们接触不到同议员和何同国家，包括英国、德国同埋加拿大，系惊叹同欣赏香港嘅年轻人，觉得他们有很高质素。”

她呼吁移民港人在异乡要积极融入社会，更要参政：“你起码要投票，日后可以去做区议员，好似加拿大有好多香港人做区议员，现在有人做国会议员，为香港族群喺外面为香港发声，唔可以围埋喺China Town、Hong Kong Town ，否则你唔会有任何力量。”

英国政府上月开始接受BNO visa申请，BNO持有人周二（23日）起更可透过手机应用程式申请，毋须亲自到签证申请中心。港人可以BNO取得居留权，与Aileen Calverley及其余四位英国及德国人于2017年创立、关注香港人权的“香港监察（Hong Kong Watch）”一直推动不无关系。

Aileen忆述最初的争取工作，凡事起头难：“好多（英）议员太年轻，唔知咩叫做BNO。”结果他们将争取起点由资历较深的英国上议院议员开始，幸获香港监察赞助人Lord Paddy Ashdown、Lord David Alton及末代港督彭定康落力支持，她引述Ashdown曾指香港若到了不宜居住的一天，“我们就给BNO过翻转过来”。

但外国最初对港关注度明显不高，她举例指，香港监察2018年曾到联合国邀请不同国家关注香港，惨吃闭门羹：“有北欧国家，我哋请佢讲发言时可否提香港，但佢话：『每个国家得45秒讲嘢，你想我讲香港？但我哋要讲维吾尔族、西藏㖞。』嗰一刻，我哋都低头冇嘢讲。”

2019年3月，特区政府正强推《逃犯条例》修订，一场风暴正在形成。香港监察当时在英国国会办了一场BNO研讨会，与会的国会入境事务委员会委员Steve Double觉得BNO持有人有权移英，更与Lord Alton合力把BNO问题由国会带到政府，要政府回应，而香港问题亦登上国际议程，争取BNO visa过程极速推进。