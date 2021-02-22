美军频扰南海之际台湾强化太平岛防务工程26日开标

就在美国第七舰队日前发布新闻，宣称美国军舰在南海行使「自由航行权」，是要挑战中国大陆、越南和台湾的主张之后，台湾的蔡英文政府虽然口头上支持美国在南海的作为，实际上武装太平岛的行动并没有停止，一项港口浚深及码头整修工程即将在本月26日开标，预计2023年底前完工，届时台湾四千吨以上的舰艇将可以停靠太平岛。

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近来美国军舰频繁通过南中国海，第七舰队17日更引用「联合国海洋法公约」，宣称美国军舰在南海行使自由航行权，是要挑战中国、越南和台湾的主张。理由是，三国要求无害通过的船只，必须事先知会或申请。

而台湾总统蔡英文本月9日曾表示：「美军机舰近期多次执行自由航行任务，是展现美国对印太地区安全现状遭到挑战时的明确态度」，显然她并不反对美国军舰近期在南海的作为。

不过台湾对太平岛增强防务的行动并没有停止，「南沙太平岛港侧浚深及码头整修工程」计划在去年12月通过预算，将动支新台币16亿5千万元，浚深太平岛的港口及航道，并整修码头，要让四千吨以上舰艇能停靠太平岛，同时能长驻配备机炮的一百吨巡防艇。全案将赶在蔡英文卸任前完成。

其中，一百吨级巡防艇避台强化工程，包括直立式与斜坡式护岸共160公尺、内堤共150公尺、既有东堤结构强化150公尺、防涌闸门一座、浚挖土石5万4千立方等；四千吨级巡防舰港侧航道加深工程，则需浚挖3万3千立方海砂；码头附属设施则包含码头铺面、大船系靠设施的强化、油电设施及助导航设施等。

另外，台湾海巡署今年巡弋南沙群岛的「碧海项目」也将照常实施，预计派出舰艇在南海巡弋12天，象征对主权的维护；空军近期也规画了「联平操演」，在武装特战官兵随机下，C-130运输机将飞往太平岛实施督访。下个月，太平岛也将有例行性环岛火炮射击操演。