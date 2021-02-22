美国安顾问苏利文：中国没提供足够原始数据解释新冠疫情的传播

世卫组织领导的国际专家团队日前到中国进行2019冠状病毒疾病疫情源头调查。美国国安顾问苏利文受访认为，中国没有提供足够的原始数据来解释疫情如何在中国乃至全世界传播。

广告 继续浏览后续

美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目“面对全国”（Face the Nation）周日播出了苏利文（Jake Sullivan）接受访问的内容，其中的议题包括2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

苏利文表示：“我们需要世界卫生组织领导的可信、公开且透明的国际调查。他们即将提出中国武汉疫情源头的报告。” 他继续说，“但我们有疑问，因为我们不认为中国提供足够且得以解释疫情如何在中国乃至全世界传播的原始数据。而且我们认为，世卫组织和中国应该就这件事更加努力。”

当主持人问美国总统拜登（Joe Biden）日前跟中国国家主席习近平通话时，是否特别要中国提供这些数据时，苏利文回答说，拜登确实提出2019冠状病毒疾病的议题，还说所有国家都必须承担责任，承担起保护世界的责任，这也包括中国在内。

美国目前是受到新冠疫情影响最严重的国家，根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）疫情数据，美国当局迄今通报的累计确诊总数超过2800万例，死亡人数逼近50万。

美国上届政府在2021年1月份时说，美国有证据表明，早在2019年秋天，一种类似的新冠病毒已在中国武汉流传，且中国军方正在武汉病毒学研究所进行秘密实验。沙利文在采访没有正面回应这个假设，但重申新政府坚持世卫组织的调查必须交给科学家和专家，而不该有任何政府的干预。他也呼吁要由世卫牵头进行“可信、公开、透明的国际调查”。

去年四月份，美国前总统特朗普因不满世卫组织未能就新冠病毒问题追究中国的责任，宣布将暂停向世卫组织拨款，7月份通知联合国退出该国际机构。但拜登政府上台当天签署的行政命令中就包括再次加入世卫，随后宣布2月底前世卫组织支付 2亿多美元。

世卫组织专家团在结束为期两周的武汉溯源调查任务后举行的记者招待会上表示，病毒从病毒研究所泄露的可能性基本排除，后来又传出他们重点关注两种在华南海鲜市场出售的动物，鼬獾和兔子可能是中间宿主的消息。

曾在前总统特朗普手下任职的前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）在同一个节目中认为，中国在疫情初期试图掩盖新冠病毒，切断了中国疾病预防控制中心（CDC），转而依赖军队来遏制致命病毒。博明指出，世卫组织派往中国调查病毒起源的专家小组“非常矛盾”，专家组由中国政府亲手挑选的人员组成。

在谈到世界卫生组织在这次大流行初期的作为时，博明说，“世界卫生组织对这种病毒提出了各种不真实或错误的说法——它不会在人与人之间传播，也不是无症状的。他们赞扬中国政府关闭国内旅游，同时批评美国关闭国际旅游，这在道义和逻辑上都是站不住脚的立场。”

博明说：“中国政府让查清和追查确凿证据变得非常困难。但如果你考虑一下间接的证据，说明这是由某种人为错误造成的旁证远远超过了这是某种自然爆发的说法。”