美媒称新证据显示发现首个确诊病例前 新冠病毒可能已在中国传播

从患者样品中分离出的感染了新冠病毒颗粒（黄色）的彩色扫描电子显微照片

来自中国的新证据证实了流行病学家长期以来的疑惑：新冠病毒可能从2019年11月开始在武汉地区传播而未被察觉，到12月疫情才在整个城市多点暴发。

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据华尔街日报今天报道说，新证据显示发现首个确诊病例前，新冠病毒可能已在中国传播。世界卫生组织研究人员表示，中国当局找出了2019年12月起在武汉地区出现的174例确诊病例，这足以说明轻度、无症状或其他未被发现的病例数要比之前认为的多很多。

根据WHO调查人员在对中国进行的为期四周的溯源考察期间收集到的信息，174个病例中的许多例与最初被认为是疫情源头的市场没有已知的联系。WHO专家组成员表示，中国政府未向专家组提供这些病例和更早潜在病例的原始数据。

WHO调查人员称，在检查2019年12月的13个病毒基因序列时，中国政府发现与这个市场有关的病例存在相似的基因序列，但与该市场无关联病例的基因序列略有不同。

该报稍早报道，据WHO调查人员称，2019年底武汉首次发现新冠病例之前的两个月里，中国中部地区约有90人因类似新冠肺炎的症状而住院。他们已敦促中方进行进一步检测。

据世界卫生组织调查人员称，2019年底武汉首次发现新冠病例之前的两个月里，中国中部地区约有90人因类似新冠肺炎的症状而住院。他们表示，将向中国政府施压，要求允许进行进一步的检测，以确定新冠病毒是否比已知时间更早就已开始传播。

根据调查人员的说法，过去两个月，中国政府有关部门对其中约三分之二的患者进行了抗体检测，并表示没有发现感染该病毒的痕迹。但调查疫情起源的WHO团队成员表示，任何抗体都可能已在拖延期间消退到无法检测到的水平。

带领WHO上述团队的食品安全科学家安巴雷克(Peter Ben Embarek)说：“需要进一步的研究。”该团队已结束了对中国为期四周的访问。

WHO团队的成员表示，他们敦促中国对2019年秋季在湖北周边收集的血液样本进行更广泛的检测，以寻找有关新冠病毒首次传播时间的证据。武汉地处湖北。WHO调查人员称，中国当局表示自身还没有获得必要的权限来测试样本。其中许多样本保存在血库中。

据华尔街日报稍早的报道称，世界卫生组织的调查人员表示，中国当局拒绝向他们提供早期新冠病例的原始个性化数据，而这些数据可能帮助他们确定新冠病毒最初在中国开始传播的方式和时间。

世界卫生组织的调查人员表示，中国当局拒绝向他们提供早期新冠病例的原始个性化数据，而这些数据可能帮助他们确定新冠病毒最初在中国开始传播的方式和时间。这些调查人员称，由于缺乏数据细节，双方发生了激烈争论。

中国当局拒绝提供的是2019年12月武汉疫情爆发初期确诊的174例新冠病例的原始个性化数据。这些调查人员是WHO一个小组的成员，这个小组本周在中国完成了为期一个月的疫情溯源调查。

该WHO小组成员说，中国官员和科学家提供了他们自己对这些病例数据的广泛总结和分析。中方还提供了对武汉确定爆发疫情前几个月的医疗记录进行回顾性研究的汇总数据和分析，称他们没有发现病毒的踪迹。

但该小组成员说，中方不允许他们查看这些回顾性研究的原始基础数据，而这些原始数据可以让他们自行分析新冠病毒在中国开始传播的时间究竟有多早以及范围有多大。该小组成员说，WHO成员国通常会配合WHO调查提供这类数据。