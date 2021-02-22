中国富豪发现瑞士，中国人每年约有40-50人以这种方式移居瑞士，其中大部分在日内瓦州，其次是提契诺州，之后是沃州、楚格州和伯尔尼州。瑞士媒体称，近几年出现了一个新动向，越来越多的中国富人发现了这条通往瑞士的"捷径"。过去4年，共有34名中国公民以这种方式来到瑞士。而相反来自俄罗斯的这类移民却在逐渐减少。2017年以前每年来自俄罗斯的富豪最多，而自2018年以来，便很少有人来了。

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据瑞士新闻日前报道，越来越多中国富人购买瑞士居留证。中国游客的身影在瑞士比比皆是，但是来定居的人目前依然凤毛麟角。瑞士有一条鲜为人知的法律条款，为外国富豪移居瑞士打开了绿色通道。近几年出现了一个新动向，越来越多的中国富人发现了这条通往瑞士的"捷径"。过去4年，共有34名中国公民以这种方式来到瑞士。

瑞士是一个富足、安全的国度，但是外国人想要来瑞士定居却绝非易事，但超级富豪却有除外。瑞士《联邦外籍人法》第30条，明确规定允许欧洲之外的外国人来瑞士定居，前提条件是必须足够有钱。

来自欧洲以外的普通人要想走正规程序来瑞士工作生活，并非易事。他们凭借高科技技能，可在瑞士获得居留许可，而且就算是高科技人才，获得居留证的人也不多，因为瑞士自2014年全民投票通过了反对大规模移民动议之后，政府限制了外国人进入瑞士的数额。

但富人却可以有例外。根据法律第30条，能为州政府带来重大财政收益的人，很容易获得州政府特批。这意味着，只要有经济实力就有可能在瑞士买到居留权。

据《每日导报》(Tagesanzeiger)报道，目前瑞士有352名这样的特批移民，最多的俄罗斯人(86人)，其次是中国人(29人)，之后分别是沙特阿拉伯人(18人)，美国人(14人)和巴西人(13人)……关于这些特批移民的身份，属于国家机密，许多州在被问及时，都会以税收隐私和数据保护的理由，拒绝回答有关个人信息的问题。

据该报道，其实在这个领域瑞士并不是很知名的国家，甚至没有很大魅力，因为要想得到这样的居住资格，外国富豪必须每年至少在此居住半年以上；而且与他国相比，瑞士居留权的价位要高一些。

这些特批移民大多需要签署一份所谓的“一次性付清税务”协议，对于来自欧盟的人来说，年收入(毛)要在40万瑞郎(约300万人民币)以上，而针对欧洲之外的移民，各州要求不一，比如弗里堡州要求最低年收入为50万瑞郎、日内瓦为75万瑞郎，沃州和楚格州都为100万瑞士法郎。 按照这些年收入计算，这些外国富人每年要在瑞士居住地缴付的税额，最低也要达到一个低额六位数字。这个数字其实并不高，因为来此定居的外国富豪中不乏亿万富翁。 但如果与移民其他国家比，这个数字就又显得“大”了，葡萄牙、塞浦路斯和马耳他都是知名的低价移民国。

据瑞士新闻说，尽管如此，日内瓦律师 Kenel说，对于越来越多中国富人选择移居瑞士的趋势并不感到吃惊，Kenel在接受《每日导报》采访时说：“因为这些中国人想让他们的孩子在瑞士上学，他们也很看重瑞士良好的医疗保障，尤其是在新冠疫情时期。”