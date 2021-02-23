两会在即 外媒关注中国或不设GDP目标

今年的全国两会将在3月如期召开，昭示着中国已从疫情泥潭中成功抽身，社会经济渐归常态，路透社说，专家们普遍认为，疫情因素及中国正在弱化唯GDP至上，今年或许会参照去年做法不设GDP增长目标，而是通过就业、物价等其它综合指标的设定，以实现“六稳”“六保”的经济社会目标。

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据路透社报道，今年中国或不设GDP目标，政策不急转弯下引导市场预期是大考验。

今年1月底银行间资金骤然吃紧令市场对中国央行货币政策转向的忧虑瞬间高涨，突现中国金融市场的脆弱性可能远超预期。今年的全国两会将在3月如期召开，昭示着中国已从疫情泥潭中成功抽身，社会经济渐归常态，只是在不急转弯的政策框架下，如何引导市场预期可能比设定年度的经济发展目标更具挑战性。

专家们普遍认为，疫情因素及中国正在弱化唯GDP至上，今年或许会参照去年做法不设GDP增长目标，而是通过就业、物价等其它综合指标的设定，以实现“六稳”“六保”的经济社会目标。积极财政政策下的赤字率或会收缩在3.5%左右，财政支出的有效性更需提升。

此外，还可以采取若干体现新发展理念的全局性指标，包括居民人均收入、物价水平、宏观杠杆率、全要素生产率、单位GDP碳排放强度等。GDP指标还是要看的，但应该是预期性、结果性、后置性的。如果前述指标处在正常或好的区间，GDP增速就是适当的。

中国国家发改委副主任宁吉喆在此前解释中国2020年没有设定经济增速目标时也提到，没提经济增速具体目标，不等于经济增长不重要。要看到无论保民生、保就业，还是脱贫攻坚，都要有经济增长支撑，要用改革开放的办法稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长。因此，虽然报告没有直接提GDP增长目标，但经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中。

据路透社说，中国去年GDP总量过万亿元，GDP同比增长2.3%，是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。2020年赤字率设定目标是3.6%以上。

尽管学界近几年一直呼吁中国应取消GDP目标的设定，央行货币政策委员马骏此前也撰文呼吁永久性取消GDP增长目标，但梳理各地召开的两会后发布的数据看，不少省份将今年的经济增长目标设定在6%以上。北京、上海、广东、辽宁等地将2021年经济增长目标设置在6%以上。此外，湖南把GDP增速设置在7%以上，云南设置在8%以上，西藏为9%，湖北、海南今年经济增长目标则设定在10%以上。

据该报道，中国国家信息中心的一位专家称，中央可以不设全国的GDP增幅，但地方不能不设，一方面是地方经济工作习惯了指标性考核并围绕这一指标来确定其它的经济社会发展目标，另一方面这也是对地方政府工作考核的量化指标，短期内估计很难取消。