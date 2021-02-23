中国疫苗称无偿援助53国售予27国

中国外交部发言人汪文斌今天说，中国目前正向53个有需求的国家，提供2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗无偿援助。同时也正向27个愿意购买中国疫苗的国家出口疫苗。

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据中央社今天报道称，中国外交部下午举行例行记者会，汪文斌在回答媒体提问时，表示中国目前正向53个有需求的国家，提供2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗无偿援助。同时也正向27个愿意购买中国疫苗的国家出口疫苗。

据汪文斌说，中方是最早承诺将疫苗作为“全球公共产品”的国家，并“克服自身困难”，正在向53个有需求的国家提供疫苗无偿援助。他表示，根据目前掌握情况，中方向巴基斯坦、柬埔寨、老挝、赤道几内亚、津巴布韦、蒙古、白俄罗斯等国援助的疫苗已经运抵。

据汪文斌提到，中方也正向27个愿意购买中国疫苗的国家出口疫苗。目前，向塞尔维亚、匈牙利、秘鲁、智利、墨西哥、哥伦比亚、摩洛哥、塞内加尔、阿联、土耳其等国出口的疫苗已经运抵。

汪文斌说，上述国家绝大多数是开发中国家。中方希望所有有能力的国家携起手来，共同为支持援助国际社会、特别是开发中国家战胜疫情作出自己的积极贡献。中方将在力所能及的范围内继续与各方开展疫苗合作，帮助国际社会早日战胜疫情。据该报道，汪文斌22日曾针对中国向非洲国家提供疫苗表示，中国目前已向赤道几内亚、津巴布韦援助疫苗，下一步将再向19个有需要的非洲国家提供援助。