中国非洲猪瘟传｢病毒新变种｣

新冠肺炎肆虐全球之际，中国非洲猪瘟疫情也持续蔓延，甚至还出现病毒新变种。中国农业部大力则宣传，受非洲猪瘟疫情影响的生猪存栏量到今年年中将完全恢复到正常水平，下半年猪肉供应有望恢复正常。不过外媒今（23）天揭露，中国非洲猪瘟疫情及其他致死性猪疾病的再度爆发，可能对中国生猪市场复苏的前景构成威胁。

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据联合新闻网今天引述消息报道说，中国再爆非洲猪瘟疫情｢病毒新变种｣难控制，彭博新闻指生猪市场前景堪忧。消息说，中国再度爆发的猪瘟疫情出现病毒新变种，已被证明不易被发现，且更难被控制。

据中国农业部22日宣称，中国生猪存栏量去年11月底已恢复到2017年的9成，但《彭博》新闻引述北京农业咨询公司金砖四国农业集团高级分析师林国发指，中国北方较冷省份再度爆发非洲猪瘟疫情，导致当地农民在春节前宰杀了更多能繁殖的母猪。由于冬季异常寒冷，口蹄疫等病毒以及猪流行性腹泻的爆发也更为凶猛，一些地区的生猪存栏量恢复可能会延迟，尤其是山东和河南河北的部分地区。

据Systematic, Strategic & Soft Consulting首席顾问Wang Zhong表示，这代表多达15％的生猪可能在冬季因疾病而死亡，生猪存栏量要完全恢复到非洲猪瘟疫情爆发前的水平，可能要到2022年下半年。他还指出，此次爆发的猪瘟疫情出现病毒新变种，已被证明不易被发现，且更难被控制。

该报道引据《路透社》消息，中国四大猪肉生产商之一“新希望六合”公司旗下数个农场中有超过1千多头母猪及增肥的猪被染上了新的非洲猪瘟，新希望六合发现的2种新型非洲猪瘟病毒株基因正好与先前中国实验室研发的失败疫苗一样，专家们纷纷警告，非法疫苗会造成养殖猪只的感染猪瘟，若此次新的猪瘟病毒蔓延，很可能大幅削减猪肉产量，进而让中国粮食危机更加严重。