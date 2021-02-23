党中央赞推一村一名大学生振兴农村计划

在强调“全面推进乡村振兴”的中央一号文件发布后，中共中央、中国国务院今天发布文件，宣示加速推进“乡村人才振兴”。内容包括引导人才向农村流动、建立各类人才定期服务乡村制度等。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中共中央发文件宣示推动乡村人才振兴，该文件还提出“一村一名大学生”培育计划。支持村干部、退役军人、返乡创业农民工等采取多种管道就地、就近接受涉农专业的高等教育，培养一批“在乡大学生”、“乡村治理人才”。

该报道引据新华社消息说，中共中央办公厅、中国国务院办公厅今天印发“关于加快推进乡村人才振兴的意见”，并发出通知，要求各地区、各部门结合实际认真贯彻落实。这项意见提出，到2025年，中国乡村人才振兴制度架构和政策体系基本形成，乡村振兴各领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化，各类人才支持服务乡村格局基本形成，乡村人才初步满足实施乡村振兴战略基本需要。同时要贯彻“党管人才”原则，将“乡村人才振兴”纳入党委人才工作总体部署，引导各类人才向农村基层一线流动，打造一支能担当“乡村振兴”使命的人才队伍。

至于作法则包括，培养高素质农民队伍，并鼓励农民工、高校（大学院校）毕业生、退役军人、科技人员、农村实用人才等创办或领办家庭农场、农民合作社。此外，这项意见还宣示，乡镇卫生院应至少配备1名公共卫生医师。支持城市二级及以上医院在职或退休医师到乡村基层医疗卫生机构多点执业，开办乡村诊所，充实乡村卫生健康人才队伍。

至于“一村一名大学生”计划，意见提到，鼓励各地遴选一批高等职业学校，根据乡村振兴需求开设涉农专业，支持村干部、新型农业经营主体带头人、退役军人、返乡创业农民工等，采在校学习、弹性学制、农学交替、送教下乡等方式，就地就近接受职业高等教育，培养一批“在乡大学生”、“乡村治理人才”。

此外，这项意见宣示建立各类人才定期服务乡村制度，包含城市医生、教师、科技、文化等类人才，支持和鼓励符合条件的事业单位科研人员按国家有关规定，到乡村和涉农企业创新创业，支持引导退休专家和干部服务乡村振兴。