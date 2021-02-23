回归23年香港五大纪律部队还能够跟英国人那一套吗？

香港回归23年，包括警察在能的五大纪律部队，一直都采用英式步操，但情况又能维持多久？香港01记者今日（22日）于黄竹坑香港警察学院发现有驻港解放军人员提供中式步操仪仗培训，可见香港警队人员以约十人为一个小队，由一至两名解放军教授中式步操。此外，记者亦发现有其他纪律部队人员在场。

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消息证实警方邀请解放军三军仪仗队教授中式步操，由警队提供场地，五大纪律部队人员皆有到场受训，课程为期约两周。据悉警方料日后会在某些场合或活动使用中式步操，至于会否全面采用则未有定案。

警队人员以约10人为一组，由一至两名解放军指导。

过往警方一向学习英式步操，会派操练及枪械训练督察到英军仪仗学院接受训练，然后回港培训其他人员。于2016年底，警方曾邀4名英军仪仗队人员来港为警队培训，训练50名警队人员及7名其他纪律部队人员步操，为期两周。警方当时指因警队一直沿用英军仪仗标准，故暂无计划邀请驻港解放军为人员进行步操仪仗培训。

这个安排随着反修例事件及《港区国安法》实施后出现变化。去年8月，英国国防部突然下令禁止培训香港警队，当时警方解释经评估染疫风险、行动人力资源承担等因素，才主动决定暂缓海外训练。至今日22日，更首见有驻港解放军部队人员在警察学院提供中式步操仪仗培训。

消息指，由于有其他纪律部队过往曾学习及表演中式步操，故警方亦希望于日后的表演中引入中式步操，遂邀解放军为警队培训警察学院教官，日后再由教官会培训其他人员。至于会否全面弃英改中则未有定案。此外，今日除了警队外，消防处、入境处、惩教署及海关亦有派员到场受训。《香港01》正就事件向保安局、警方及其他纪律部队作查询。

惩教署回覆查询表示，署方正计划分阶段引入中式步操训练。署方在较早时邀请驻港解放军教授相关技巧。

近年陆续有纪律部队及制服团队表演中式步操。2018年网上流传片段，入境处人员曾表演中式步操，当时入境处回覆传媒查询，指于升旗仪式及结业会操一贯以英式步操进行，曾于一些会操的表演环节中演示步操花式和其他步法。而2019年，中华人民共和国成立70周年及纪念五四运动100周年升旗礼上，亦有制服团队首次采用中式步操表演，包括香港升旗队总会、香港航空青年团、香港女童军总会及香港交通安全队。

中式步操及英式步操的分别主要在手脚的摆动。英式步操方面，迈步向前期间，双手前后摆动时，向前摆的手臂需伸直至与肩膊高度成为水平线；中式步操在双手摆动时则不用完全伸直至肩膊高度。而英式步操的脚步要求脚踭先触地，然后再向前迈步；中式步操的又称“鹅步”或“鹅行鸭步”，因迈步形态较鸭鹅走路，脚部向前踢起时会踢得较高，并要求整个脚掌用力着地。