在夏宝龙主持大局下香港非建制派要有议政空间吗？

港澳办主任夏宝龙昨出席全国港澳研究会举办的研讨会，演说中提出多项“爱国者”标准，但强调并非要搞“清一色”，称部分市民对国家、内地存在偏见，中央理解及包容，亦相信他们会继续秉承爱国爱港立场，与反中乱港分子划清界限，积极参与香港治理。

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中央改选举制度 筛“非爱国”反共者 料下月两会有指示 泛民斥设计可操控选举

港澳办主任夏宝龙昨出席全国港澳研究会举办的研讨会，演说中提出多项“爱国者”标准，但强调并非要搞“清一色”，称部分市民对国家、内地存在偏见，中央理解及包容，亦相信他们会继续秉承爱国爱港立场，与反中乱港分子划清界限，积极参与香港治理。

建制派、官媒多日放风称须修改香港选举制度、由“爱国者治港”，港澳办主任夏宝龙昨出席研讨会，列出多项“爱国者”标准，包括若声称拥护一国两制、却反对中共属“自相矛盾”；又明言“完善选举制度”必须在中央主导下进行。建制派预计，下月两会期间将有指示、决定；民主派批评中央进一步收紧民主派参选空间、有意设计可操控的选举制度。学者认为温和民主派日后的参选资格需时观望。

特首林郑月娥22日被问到有关说法是否打压民主派，她形容“爱国者治港”属“很低的标准”，认为特首、主要官员、立法会议员、法官以至区议员及公务员都属治港者，强调无意打压政治立场不同人士，“如要用上『打压』两字，是打压一些鼓吹『港独』、是打压一些过去我们见到将香港推向万丈深渊的暴力人士”，以及打压勾结外国社会、政治组织破坏香港繁荣稳定、甚至提出要制裁香港的人。

夏宝龙22日席全国港澳研究会网上研讨会，以“全面落实『爱国者治港』原则推进『一国两制实践行稳致远”为题发表演说，当中列出3项爱国者准则，明言“揽炒派”、国际上“唱衰”国家与香港、要求外国对华制裁施压者，都非爱国者。夏宝龙说，中国共产党是一国两制的创立者、领导者，若声称拥护一国两制，却反对其创立者及领导者，“那岂不即自相矛盾？”

司法机构重要法定机构须爱国者掌管

夏宝龙明言，“爱国者治港”最关键、急迫是要完善相关制度，尤其抓紧完善选举制度。他说选举制度是特区政治制度及体制的重要组成部分，“完善有关选举制度必须在中央的主导下进行”，强调期间必定会与特区政府深入沟通、充分听取香港社会各界意见。另他强调，须确保特区行政、立法、司法机构的人员，以及重要法定机构的负责人，都由真正的爱国者担任。

明报引述学者陈弘毅表示，全国侨联副主席卢文端解读，夏宝龙言论预视“两会”将就香港选举制度的修改作重要决定，并明言“反共的人，不属于爱国者，不可能进入建制”。

陈弘毅称，如不尊重、不维护中国《宪法》、以至内地社会主义制度，或不符爱国标准。被问到支联会等高举“结束一党专政”的组织可否符合“爱国”标准、其成员会否被拒参选，陈弘毅称要视乎有关选举法规如何修改、审查候选人参选资格的机制，但不排除反对内地社会主义者不能参选。

民主党主席罗健熙表示，中央之前已DQ民主派，现在“红线”不断改，夏宝龙的说法是进一步收紧民主派的参选空间。该党前议员尹兆坚曾任支联会常委，他称已故领导人邓小平在1984年曾提及，香港人在1997年之后，“可以骂共产党”、“共产党是骂不倒的”，惟夏宝龙昨日却说，反对共产党就被视为不爱国，质疑两人“爱国者”论已不同。

公民党主席梁家杰认为，夏宝龙的讲话反映中央有意设计一套可操控的选举制度，以包装实质是委任的安排，以“爱国者”作政治筛选，却未见客观准则，只是行政机关拿揑何谓“爱国”，由中央政府操生杀之权。

中大政治及行政学系高级讲师蔡子强称，夏宝龙的讲话清楚排除了“揽炒派”、“港独”的参选人，“但是否包括温和民主派？相信（夏宝龙）不希望讲得太清楚，有意观察各方反应、香港及国际局势”，料会有一段观望的时间。他又表示，“治港者”范围包括法官、法定机构负责人，不能经选举主任决定其资格，料很大可能“另起炉灶”设委员会。

至于更改选举制度，蔡子强相信当局即使愿意让温和民主派参选，都不会让民主派有机会重演立法会“35+”的威胁，故须在选举制度上规范，但夏宝龙的讲话暂未见端倪。