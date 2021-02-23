塞内加尔今开打疫苗 总统称获习近平支持关照先得疫苗

非洲多个国家酝酿开打疫苗，塞内加尔首当其冲。塞内加尔民众对疫苗信任低迷，该国政府官员今天宣传示范，希望说服民众接种。塞内加尔卫生部长开打该国第一针疫苗，其他部长官员随后。第一批疫苗20万剂来自中国。塞内加尔总统麦基·萨勒接受本台专访称，疫情世界泛滥，疫苗是战胜疫情武器，但是疫苗虽有许诺，但时间不等人，他向习近平求助，也向普京求要，中国第一批疫苗运抵塞内加尔，俄罗斯疫苗正在商议途中，这不是意识形态问题，而是中国的疫苗先到。

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据本台消息说，塞内加尔今天烈日炎炎，卫生部长迪约夫萨尔在众人与电视直播注目下接受塞内加尔第一针剂新冠疫苗接种。萨尔将这一天称为历史性的一天。这是来自中国的国药疫苗，萨尔说，他示范接种，希望让人们接受疫苗，也希望显示中国国药疫苗的可靠性。塞内加尔相当部分的民众对疫苗兴趣缺缺。

塞内加尔官方其他官员，诸如外交部长塔尔萨尔，前总理恩蒂耶，以及该国新冠疫情防治专家赛迪都鱼贯接种。

据卫生部长称，塞内加尔成为非洲第一批宣传开打疫苗的国家。塞内加尔称该国的疫苗战略成功，使得该国能够获得疫苗可打。卫生部长说，塞内加尔决定不必死死等候世界卫生组织推动的疫苗全球分配计划。按照这一计划，塞内加尔可以在3月下旬获得批量疫苗。

中国国药疫苗向塞内加尔提供首批20万剂，尽管数量有限，但是塞内加尔同时也与俄罗斯商谈获得俄国疫苗。塞内加尔卫生部长称，该国的计划，是要让所有60岁以上的患有各种慢性病的老人，以及医护人员接种。

据本台消息说，塞内加尔明天按计划全国普遍接种，此前几天，疫苗已经完成运抵全国各地接种站

塞内加尔已经开始针对Covid-19的疫苗接种。疫情与疫苗虽然不是这个西非国家面临的唯一问题，确实，打击恐怖主义仍然是塞内加尔政府的优先事项之一。

塞内加尔总统麦基·萨勒接受本台特派记者专访，回答关于为什么要用中国疫苗的提问？因为这是经常出现的问题，塞内加尔许多人心中存有疑问。

据麦基·萨勒回答说，“自从疫苗问世以来，我们一直被与疫苗国际合作分发计划Covax的各国众多许诺中环绕。但是我们发现，随着发达国家开始接种疫苗，该疫苗国际合作分发计划Covax尚未能够动员找到疫苗。尽管到3月底，人们相信首批国际合作分发计划Covax疫苗可能会在塞内加尔降临，但是显然作为共和国总统，我不能简单地等待到那时才有第一批Covax疫苗来到我们身边。是因为此，我同时采取了积极的动议，与所有疫苗生产国和制药集团讨论双边疫苗计划。就是这样我转向中国。最后，我们得到了中国国药集团这些剂量，当然这多亏中国国家主席习近平的支持。我也向俄罗斯和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表达了意愿。我们正在讨论中，以便也能够获得“卫星5号”SputnikV疫苗。这正如我们已经与强生，甚至辉瑞公司有接触讨论一样。我们正在努力...”