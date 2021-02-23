夏宝龙传在下月人大政协正式粉碎香港剩余民主价值

盛传北京即将在下月举行的人大及政协两会落刀“整顿”香港的选举制度，中共官媒连日不断放风为北京的阉割手段造势。全国港澳研究会周一上午在北京举行专题研讨会，身兼港澳工作领导小组常任副组长的港澳办主任夏宝龙席间会发表讲话，是他去年2月上任以来首度开腔。在围绕“爱国者治港”的发言中，夏宝龙强调有逼切性要完善选举制度，阻乱港者入局，又指行政、立法、司法及重要法定机关负责人要由真正爱国者担任，不能由反中乱港分子占据。

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研讨会今早9时至中午12时半举行，以北京、香港和澳门三地视像连线方式进行。在北京，举行研讨会的国谊宾馆上午8时开始有参加者陆续抵达，香港的人大、政协代表亦在今早到湾仔华润大厦看直播。据了解，港澳办副主任张晓明亦会出席，港澳研究中心主任王振民、身兼基本法委员会委员的人民大学法学院教授韩大元、中国人民大学台港澳研究中心主任齐鹏飞和全国港澳研究会副会长刘兆佳在会上先后发言。

港澳办于今午约11时半发出夏宝龙研讨会上的讲话，5千多字的发言中，夏宝龙强调在香港特别行政区架构中，身处重要职位、掌握重要权力、肩负重要管治责任的人士，必须是坚定的爱国者。中共正式剥夺部份港人政治权利，夏宝龙列举“爱国者”的多项条件，指歇斯底里攻击中央、公开宣扬港独、在国际“唱衰”香港、要求外国制裁、触犯国安法以及“揽炒派”，都不是爱国者。

而针对落实“爱国者治港”，夏指要有多项举措，其中“最关键及逼切”的是完善相关制度，“特别是要抓住完善有关选举制度”，提出五大要重点，包括严按宪法和基本法办事，直言要进一步完善香港的选举制度，堵塞法律漏洞：“既充分尊重公众的民主权利，又切实维护国家主权、安全、发展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治，又切实保障中央对香港的全面管治权；既保证各类选举的公正、公平、公开，又切实有效地阻止反中乱港分子、国际反华势力的政治代理人加入特区行政区行政机关”。

第二点是尊重中央的主权，夏强调选举制度是香港政治制度及政治体制的重要组成部份，完善有关制度必须在中央的主权下进行，称尊重中央的主权与尊重特区依法处理相关事务的权力并不矛盾，直言在完善有关制度过程中，中央必与港府深入沟通，预告北京出手在即；夏又指，香港选举制度不能照搬或套用外国制度，须符合香港实际情况、有利于维护国家安全及保持香港长期繁荣稳定的选举制度，就是最好的制度。

夏同时提及，必须落实行政主导体制，直指香港实行的是以行政长官为核心的行政主导体制，特首在特区架构及运作中处于主导和核心位置，明言“完善选举制度，要多考虑如何改善行政与立法机关的关系，不断提高特别行政区政府的施政效能，提升特区行政区的治理能力和水平，促进良政善治”，又指要多考处如何推动实践定分止争、凝聚共识，从而把各方力量凝聚到发展经济、改善民生的首个要务。

最后夏强调，爱国者治港必须有健全的制度保障：“改善原有制度体系，拿出管用的办法，确保特别行政区行政、立法、司法机构的组成人员及重要法定机构的负责人等，都由真正的爱国者担任，重要职位在任何情况下都不能由反中乱港分子占据”，相信政府即将推出的宣誓条例修订，“公职人员”料涵盖重要法定机构人员。

今天的研讨会也有内地护法“放话”，北京航空航天大学法学院副教授田飞龙明言由夏宝龙的讲话看出，“爱国者治港”的要求必须在今年稍后的选委会及立法会选举，及明年的特首选举落实，称要透过在港修改和更新选举制度落实，实现“一国两制”的制度安全，他特别指出，香港的建制派、中间派及温和理性反对派也要思考，中央抛出更清晰的要求下，如何成为爱国者？如何将政治忠诚和行为，及政治组织的纲领及参政的行为，与“爱国者治港”的标准和条件相对照，努力做“新世代一国两制”下的“新香港政治人”。

身兼全国港澳研究会副会长、清华大学国家治理研究院院长王振民则指，夏宝龙的讲话是要对一国两制中选举制度出现的重要问题“对症下药”，称全面落实爱国者治港不只是政治要求，更要体现于法律中。他声称，香港社会对修改选举制度有呼声，中央听到并积极回应，重申爱国者治港要求由来已久，只是过往落实未够完善。

林郑22日接种疫苗后回应夏宝龙言论，称“爱国者治港”非新事物，引述夏宝龙也明言是“老调重弹”，认同近年香港发生“一些事”，故有必要讲清楚原则。她反问，若“治港人才”非保护国家利益，如何确保一国两制？强调“治港人才”不止行政长官，还包括官员、公务员、立法会议员、司法机关的法官及负责地方事务的区议员等，她强调政治体制是中央事权，港府会尊重中央的主导权及决定。

至于是否要赶及原定9月举行的新一届立法会选举前完成所谓“改革”，林郑只称现时未有清晰时间表，但不排除如有需要会赶在选举前完成，声称相关“改革”非针对个别派别，而是针对“鼓吹港独”、“忘记自己祖宗，唔知自己系中国人，勾结外国势力，破坏香港，甚至鼓吹制裁”人士。

港澳办于今午约11时半发出夏宝龙研讨会上的讲话，5千多字的发言中，夏宝龙强调在香港特别行政区架构中，身处重要职位、掌握重要权力、肩负重要管治责任的人士，必须是坚定的爱国者。中共正式剥夺部份港人政治权利，夏宝龙列举“爱国者”的多项条件，指歇斯底里攻击中央、公开宣扬港独、在国际“唱衰”香港、要求外国制裁、触犯国安法以及“揽炒派”，都不是爱国者。

而针对落实“爱国者治港”，夏指要有多项举措，其中“最关键及逼切”的是完善相关制度，“特别是要抓住完善有关选举制度”，提出五大要重点，包括严按宪法和基本法办事，直言要进一步完善香港的选举制度，堵塞法律漏洞：“既充分尊重公众的民主权利，又切实维护国家主权、安全、发展利益；既尊重和保障香港依法享有的高度自治，又切实保障中央对香港的全面管治权；既保证各类选举的公正、公平、公开，又切实有效地阻止反中乱港分子、国际反华势力的政治代理人加入特区行政区行政机关”。

第二点是尊重中央的主权，夏强调选举制度是香港政治制度及政治体制的重要组成部份，完善有关制度必须在中央的主权下进行，称尊重中央的主权与尊重特区依法处理相关事务的权力并不矛盾，直言在完善有关制度过程中，中央必与港府深入沟通，预告北京出手在即；夏又指，香港选举制度不能照搬或套用外国制度，须符合香港实际情况、有利于维护国家安全及保持香港长期繁荣稳定的选举制度，就是最好的制度。

夏同时提及，必须落实行政主导体制，直指香港实行的是以行政长官为核心的行政主导体制，特首在特区架构及运作中处于主导和核心位置，明言“完善选举制度，要多考虑如何改善行政与立法机关的关系，不断提高特别行政区政府的施政效能，提升特区行政区的治理能力和水平，促进良政善治”，又指要多考处如何推动实践定分止争、凝聚共识，从而把各方力量凝聚到发展经济、改善民生的首个要务。

最后夏强调，爱国者治港必须有健全的制度保障：“改善原有制度体系，拿出管用的办法，确保特别行政区行政、立法、司法机构的组成人员及重要法定机构的负责人等，都由真正的爱国者担任，重要职位在任何情况下都不能由反中乱港分子占据”，相信政府即将推出的宣誓条例修订，“公职人员”料涵盖重要法定机构人员。

今天的研讨会也有内地护法“放话”，北京航空航天大学法学院副教授田飞龙明言由夏宝龙的讲话看出，“爱国者治港”的要求必须在今年稍后的选委会及立法会选举，及明年的特首选举落实，称要透过在港修改和更新选举制度落实，实现“一国两制”的制度安全，他特别指出，香港的建制派、中间派及温和理性反对派也要思考，中央抛出更清晰的要求下，如何成为爱国者？如何将政治忠诚和行为，及政治组织的纲领及参政的行为，与“爱国者治港”的标准和条件相对照，努力做“新世代一国两制”下的“新香港政治人”。

身兼全国港澳研究会副会长、清华大学国家治理研究院院长王振民则指，夏宝龙的讲话是要对一国两制中选举制度出现的重要问题“对症下药”，称全面落实爱国者治港不只是政治要求，更要体现于法律中。他声称，香港社会对修改选举制度有呼声，中央听到并积极回应，重申爱国者治港要求由来已久，只是过往落实未够完善。