接受菅首相长子任职公司款待 总务省11人遭处分

对于日本首相菅义伟长子任职的广电业务公司“东北新社”对日本总务省公务员进行款待的问题，日本总务省22日基本决定对接受款待的干部等13人中11人作出惩戒处分等。他们涉嫌违反日本国家公务员伦理章程。

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菅义伟长子菅正刚任职于广播公司东北新社。它是一家提供卫星广播服务的公司，有广播牌照，他们在业务上有很多在总务省的管辖之下，日本总务省持有批准放送许可的权限，因此舆论认为此种接待具有利害关系，这样的接待从2016年起总计39次，菅义伟长子参加了21次，超过半数。

曾是总务审议官，现任内阁广报官山田真贵子也接受了逾7万日元的款待，官房长官加藤胜信表示她“违反了《国家公务员伦理法》”。

在各种款待活动中，公司方面有东北新社及获得总务省卫星广电业务批准的子公司社长及董事等参加，而对总务省方面接待的对象，以管辖广播电视行政的信息流通行政局干部为主要对象。菅义伟长子兼任“东北新社”分公司董事。

菅义伟首相在众议院预算委员会上表示：与长子相关，做了违反了《国家公务员伦理法》的事情，我衷心表示道歉，十分对不起。

遭处分的总务省的11人，被认为是属于国家公务员伦理准则中禁止的“接受有利害关系人士的款待”等。据人事院称，该违反准则行为应处以减薪或警告的惩戒处分。

受款待的干部等13人中，有两人被认为不存在利害关系，因此并未遭到处分。