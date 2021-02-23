江泽民之孙江志成创立的中国私募股权公司博裕资本已悄迁离香港

华尔街日报今天引据知情人士透露，中国领先的私募股权投资公司博裕资本(Boyu Capital)的两名联合创始人已搬至新加坡，该公司的部分业务也已从香港总部迁至当地。该公司是由中国前国家主席江泽民的孙子江志成创立的。知情人士还说，博裕向新加坡倾斜的主要原因是担心现年94岁的江泽民影响力下降，博裕的成功得益于他的支持。

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据华尔街日报今天报道称，中国私募股权公司博裕资本联席创始人设立新加坡办公室。该公司由江泽民的孙子江志成创立。据知情人士透露，中国领先的私募股权投资公司博裕资本(Boyu Capital)的两名联合创始人已搬至新加坡，该公司的部分业务也已从香港总部迁至当地。

该报道引述上述知情人士说，博裕向东南亚城市国家新加坡倾斜的主要原因是担心现年94岁的江泽民影响力下降，博裕的成功得益于他的支持。

这一迁移是从2019年底开始的，当时正逢中国领导人习近平采取措施遏制退休党内元老的影响力并加强中央政府对香港的控制。

这些知情人士表示，与香港相比，新加坡让博裕更加远离北京当局可能进行的审查或不利行动。他们说，新加坡办事处是博裕在中国以外的第一个办事处，为该公司避开党内政治斗争提供了潜在的避风港，并帮助该公司将业务从香港大本营实现多元化，香港的动荡和北京方面镇压异见的措施已经动摇了香港的商业信心。

据中央社今天引述报道称，江泽民孙忧整肃，“太子党基金”部分业务移出香港。该报道引据华尔街日报消息，中共前总书记江泽民孙子江志成创立的“博裕资本”将部分业务转移至新加坡，两名高层也移居当地。知情人士指，此举是担忧江泽民影响力下降后，家人与盟友遭到整肃。

该报指引述多名知情人士表示，“博裕资本”（Boyu Capital）已将部分业务从香港的总部转移到新加坡。而公司的联合创办人童小幪近期获得新加坡的永久居留权，在当地一家同样名为“博裕”的基金管理公司担任首席执行官；另一名联合创办人张子欣据称也已移居新加坡。

“博裕资本”2010年成立于香港，联合创办人除了江志成、童小幪和张子欣外，还有已逝的张雪征。“博裕资本”还获得香港首富李嘉诚和新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）的投资。

该报指，“博裕资本”被称作“太子党基金”，曾收购北京和上海机场免税店的股权而备受瞩目。

华尔街日报之前曾报道，“博裕资本”也是阿里巴巴集团旗下蚂蚁集团的幕后投资者之一。报导指，蚂蚁的股权结构复杂，由中国权贵所组成，其中一些人与对习近平阵营构成潜在挑战的政治世家关系密切。

该报引述知情人士表示，与香港相比，新加坡更能让“博裕资本”避开北京的审查或不利行动。新加坡分公司也能成为他们躲避中共党内政治斗争的避风港。另外，香港“反送中”抗争和北京目前收紧的治港政策，也动摇商界信心。在新加坡成立分公司，有助于“博裕资本”的多元化。

该报又引述一名中共党内人士表示，习近平的权力集中，削弱了试图确保既得利益的退休领导人影响力。他说，一旦退休领导人过世，可能进一步改变党内权力格局，使他的盟友和家人更容易遭到整肃。此外，报道指“博裕资本”也将部分业务转移到上海分公司。一名知情人士指，江志成以往多在香港工作，但目前多数时间待在上海。而上海也是江家人的所在地。该报表示，目前尚不清楚“博裕资本”会有多少业务转往新加坡和上海。