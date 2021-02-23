王毅称称欢迎联合国人权高专访问新疆

中国周一驳斥了对生活在新疆地区的维吾尔族穆斯林和其他少数民族状况的“恶意的政治炒作”，称他们享有宗教信仰自由的权利和各项劳动权益。据王毅指出，“新疆地区的大门始终是敞开的，到访过新疆的各国人士都能实地了解到事实和真相，我们也欢迎联合国人权高专访问新疆。”

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据路透社报道，中国国务委员王毅驳斥对新疆的“恶意政治炒作”，并称欢迎联合国人权高专访问新疆。

据该报道，中国国务委员兼外交部长王毅在日内瓦联合国人权理事会发表讲话时表示，“新疆各族劳动者根据自己的意愿选择职业，享有各项劳动权益，人身自由从未受到任何限制。新疆依法保障各族民众宗教信仰自由的权利，建有2.4万多座清真寺，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。这些基本事实表明，新疆地区从来就不存在什么“种族灭绝”、“强迫劳动”和“宗教压迫”。”

据王毅说，“这些耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反。”王毅指出，“新疆地区的大门始终是敞开的，到访过新疆的各国人士都能实地了解到事实和真相，我们也欢迎联合国人权高专访问新疆。”

据该报道，王毅称，中国支持世界各国本着相互尊重的原则加强人权交流与合作，但反对以双重标准对别国攻击抹黑，反对借人权问题干涉别国内政。