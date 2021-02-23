磕头是中国千年淳朴民俗与传统礼仪官说引围观

中国有自媒体近日发表文章，批判该国境内长久存在的磕头陋习，不料反遭官媒抨击，称磕头“是中国存续数千年的淳朴民俗与传统礼仪”，中国网友则对官媒崩溃砲轰“造反啊！”、“搞复辟？”、“要倒退回清朝了！”

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据自由时报今天报道称，中国官媒赞磕头“数千年的民俗礼仪”，引自家网友崩溃了。有网友怒轰“要倒退回清朝”。

该报道综合中国媒体消息说，微信自媒体“呦呦鹿鸣”近日发布《反对“集体磕头”》一文，批判中国习俗会使人于春节期间“在街头巷尾，要求人磕头一整天，见人就磕头，这就是陋习，这是对别人的压迫”、“跪拜，是在清朝灭亡时被一并废除的，难道我们今天还要复兴它吗？”、“集体下跪之风绝不可长”。不料，中国地方官媒竟抨击该自媒体“为了蹭热点、赚流量，‘一竿子打翻一船人’”，还称此举“必然会引火上身，引发争论与事端”，甚至强调磕头在中国是“存续数千年的一种淳朴民俗与传统礼仪”，只是随着时代变迁，让这个习俗日渐式微。

据该报道，许多中国网友看见官媒的评论，都感到相当傻眼，纷纷留言砲轰“磕头现在变成淳朴民俗和传统礼仪了，下一波是不是要把三妻四妾，三从四德一并拉出来了？”、“土葬，春节放鞭炮也是传统民俗啊，怎么取消之后官媒不敢有丝毫质疑呢？”、“1912年民国就废除了跪拜礼，所以这个所谓官媒的评论是准备梦回清朝”、“少说话，多磕头”、“冥婚也是存续数千年的一种淳朴民俗与传统仪式啊”、“引用别人的一句话：跪久了，站不起来了”。