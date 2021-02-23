美国新冠死亡破50万 中国官媒批说这证明美式人权已破产？

美国新冠病毒死亡人数星期一（2021年2月22日）突破50万。中国官方媒体称，这证明美式人权的破产。中国国家媒体新华社发表文章，生存权是最基本的人权，世界上科技最发达的美国却成了死亡病例最多的国家，“人权卫士”的人设已然崩塌。中国官方的环球时报发表社评说，“这是多么烂的人权面貌！”新华社的文章还抨击美国动辄拿所谓人权问题刁难他国，一些政客对内欺骗，对外“甩锅”，干扰国际抗疫合作。

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据美国职业今天报道说，美国新冠死亡人数破50万，中国官媒指这证明美式人权已破产。

今年1月上任的美国总统拜登2月10日在与中共领导人习近平通话时表达了美国对中国人权问题的关注，对中国在香港、新疆和台湾问题上所作所为的关注。他上星期在出席一个市民大会电视节目时说，美国必须要为人权发声，而中国将会为其践踏人权行为承担后果。

据该报道，北京拒绝接受美国和国际社会对中国人权问题的批评，并以生存权为最基本人权来回应人们对中国实现政治改革的呼吁。在新冠疫情起源和全球大流行问题上，中国也拒绝接受任何人的批评。

拜登新政府白宫国家安全顾问杰克·沙利文星期天在一个电视节目中说，拜登政府目前无法准确判定新冠病毒究竟源自何方，部分原因是中国政府在这个问题上不够透明。他说， “我们不认为中国为国际社会探究大流行如何在中国和全球的扩散提供了充足的原始数据。”前特朗普政府白宫前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）说，中国的独裁统治者不会对卫生官员们透明。

据美国之音说，现任和前任国家安全顾问都表示，中国政府没有为国际社会调查新冠病毒起源的努力提供充分的数据，美国情报部门有必要为应对病毒大流行做出更大努力。