美舰侵南沙群岛12浬领海马批侵犯主权民进党称协防台湾

美军驱逐舰「罗素号」17日执行所谓「自由航行行动」，驶入南中国海南沙群岛12海里内海域。对此，台湾前总统马英九办公室发布新闻稿表示，中华民国拥有南海最大岛屿太平岛及其他领土，领海是一国主权所及的海域，如同海上的领土，蔡英文政府不该忽略美军「自由航行任务」对中华民国领海主权的侵犯。

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马办指出，蔡英文日前在国安高层会议中，肯定美军执行南海「自由航行任务」，但对美方侵犯中华民国领海主权的发言，却保持缄默，有损国家尊严与主权，是对美国押错宝后，再表错情。

马办表示，身为国家元首，对外绝不能卑躬屈膝，必须表达维护国家主权的严正立场。中华民国「领海及邻接区法」，只要求外国军舰通过中华民国领海应先行「通报」（notification），与越南或中国大陆要求授权（authorization），并不相同，毫无美方所说的「非法限制或过度」之处。

马办表示，目前全球多数国家都要求外国军舰无害通过其领海必须事前批准或通报，中华民国并非特例，事关领土主权与国家尊严，内政部、外交部、行政院不能回避，必须严正表态捍卫。

马办也指出，美国并不是1982年「联合国海洋法公约（UNCLOS）」缔约国，却引用公约，主张美国军舰可以不经授权或通报，就「无害通过」他国领海，这并不是公约的明文规定，美国这种主张，合法性有很大争议。

对马英九批评，蔡英文政府没有响应。由民进党国际事务部副主任兼发言人谢佩芬回应指出，第七舰队执行自由航行任务，起因是中国声称几乎拥有整个南海主权，并以竞争的利益来霸凌邻国，制造印太区域的动荡不安。美国是透过自由航行任务的执行，吓阻中国单边作为，以确保区域的稳定安全。她说，马办跟日前国民党的说法一样，不但是明显的超译，也可能会造成国际社会有台湾「敌友不分」的错误认知。

她说，第七舰队行经南沙群岛，就是在实践协防台湾，维稳台海区域安定的具体行动，而马办跟国民党却超译为对台湾南海主权的否定，这样的说法，难道是在打脸国民党去年在立院提出希望美国协防台湾的决议案吗。

谢佩芬说，蔡英文总统上任以来，国际社会对于台湾在区域安全稳定上的投注十分肯定，反问过去国民党执政时，面对中国在南海的单边作为有什么务实作法？也不禁让人质疑，国民党跟马办的说词，是不是在与中国互相呼应。