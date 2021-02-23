质疑中印边境冲突中国士兵死伤官报数 境外发文遭定罪外逃

中国军方日前首度公布2020年中印军队边界冲突部分影像，并声称仅4名官兵丧生，这一说法遭部分中国网友质疑。但中国警方却为此展开清查，目前至少已追查7则网络言论，其中6人被拘留，另1人因身处国外而被“网络追逃”。

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据中央社报道，中国警方目前至少已追查7则网络言论，其中6人被拘留，另1人因身处国外而被“网络追逃”。6名被拘者分布在北京、河北秦皇岛、贵州贵阳、广东茂名、四川绵阳、江苏南京等地，被追逃的1人则为重庆籍。7人遍布中国南北及沿海至内陆省市。

综观动手逮捕网友的7个公安单位的通报，内容不外乎提到涉案人在网络上发表“诋毁卫国戍边英雄官兵言论”，“经网友举报展开追查”而展开逮捕。同时不忘强调“网络空间不是法外之地，英雄烈士不容亵渎”，“公安机关将依法严厉打击”等语。

至于被拘的6人，有3人被依中国警方对异议者经常采用的寻衅滋事罪嫌刑事拘留，另3人则分别被处以行政拘留7日、13日、15日的处罚。

该报道说，新华社等官媒展开强烈批判，声称“诋毁英雄，就是与祖国对立、与人民为敌”。

境外发文质疑官方报告数目，也被追剿。据消息称，重庆沙坪坝区警方则发现一名19岁王姓男子自境外登用微博上质疑，被警方指控网上诋毁英烈，涉嫌寻衅滋事。但因王姓男子现旅居国外，遂将其列为逃犯处理。关于该名男子现所处国度，以及是否要司法引渡没有详细消息。