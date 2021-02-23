边境紧张缓解 印度将批准45项中国投资

随着中印两国在争议边界地区的军事对峙形势缓解，印度预计将批准45项来自中国的投资提议，其中可能包括长城汽车和上汽集团的提案。去年中印军队在喜马拉雅山西侧地区发生冲突后，印度收紧了对中国在印度投资的管控，使得一些提议自去年以来遭遇阻碍。路透社引述两位看过名单的政府消息人士表示，准备提前批准的45项提议大多属于制造领域。从国家安全角度来看，制造领域被认为较不敏感。

广告 继续浏览后续

据路透社消息，印度将批准45项中国投资，投资方或包括长汽和上汽。该报道引述印度政府和行业消息人士指，随着中印两国在争议边界地区的军事对峙形势缓解，印度预计将批准45项来自中国的投资提议，其中可能包括长城汽车和上汽集团的提案。

有来自中国约150个、价值逾20亿美元的投资提议卡关。由于内政部牵头的一个跨部门小组提高了对这类提议的审查，使得日本和美国企业透过香港的例行投资也受到波及。

消息人士并未详加说明，但其他两位知情政府官员和两位行业消息人士表示，长城汽车和上汽集团的投资提议可能在名单上。

该报道说，联邦内政部发言人未对记者的置评请求做出回覆。