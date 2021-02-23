遭英国关闭后 中国国际电视台CGTN寻求通过法国恢复在欧洲的广播权

为了恢复在欧洲广播的权利，中国国家广播机构中国环球电视网（CGTN，又称中国国际电视台）已向法国当局提出请求。此前英国监管机构在本月早些时候吊销了其在英国的落地广播许可。

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据英国金融时报报道，CGTN寻求通过法国恢复在欧洲的广播权。而若法国媒体监管机构认定CGTN在法国管辖范围内，CGTN则可依据欧洲委员会一项条约，恢复其在英国的广播权。

据法国媒体监管机构——高等视听委员会(Conseil supérieur de l’audiovisuel)证实去年12月该广播机构与其接洽过，但拒绝透露何时能够做出这样一个认定：CGTN是否从法国的地面站向卫星传输信号，从而使其落在法国管辖范围内？

据法国媒体监督委员会表示，在英国通讯管理局(Ofcom)做出吊销CGTN营业牌照的裁决之后，有必要进行“额外的分析”。英国通讯管理局在得出结论认为CGTN由中共控制后，吊销了该电视台的播出牌照。

据美国之音相关报道说，CGTN隶属中国中央广播电视总台。公开资料显示，中央广播电视总台为中国国务院直属，归属中共中央宣传部领导。CGTN的主要职责包括宣传中国共产党的理论和路线方针政策，加强国际传播能力建设，讲好中国故事等。中央广播电视总台的资金基本都来自中国政府的一般公共预算拨款。

一年多前CGTN刚刚在伦敦推出欧洲广播中心，失去在英国的营业牌照被认为是中国环球电视网受到的一次打击和损失。不过，与英国不同的是，法国没有禁止国有广播公司在该国播出的规定。

根据1989年在欧洲委员会(Council Of Europe)主持下达成的“跨境电视”协议的条款，一个欧洲国家发行的许可证适用于整个欧洲大陆的大部分地区。这意味着CGTN只要能够拿到在法国的经营许可，原则上就可以恢复在“跨境电视”协议签字国的播映。

所有欧盟国家以及包括大多数巴尔干国家和乌克兰在内的许多非欧盟国家都签署了这项协议。英国虽然退出欧盟，但仍是该协议的签字国。欧洲委员会独立于欧盟，有47个成员国。

据该报道，法国监管机构强调它的审查是技术性的，而不是政治性的，如果得出结论认为，CGTN属于其管辖范围，就可以恢复CGTN在英国的广播权。英国通讯管理局拒绝对这一具体案例置评，但表示，根据欧洲委员会的条约，确实一家电视台“有可能被允许继续在英国播映，不需要任何牌照”。

据报道称，德国广播监管机构Medienanstanten告诉英国《金融时报》，它没有发现CGTN与法国以外国家的媒体监管机构接洽的证据，并补充称，它目前正在等待法国当局做出决定。

在德国播放CGTN的几家分销商，包括沃达丰(Vodafone)，已经暂时停止播放该频道，等待进一步的指示。

据金融时报报道，CGTN拒绝就其在欧洲的计划置评。该电视网仍然可以通过互联网进行广播，缺乏转播权不会削弱该电视网留住记者和在欧洲设立总部的能力。

CGTN被英国吊销执照之后立即发表声明称，2020年初，“在一些极右翼组织和反华势力的操纵下，Ofcom突然对CGTN英语新闻频道在英国落地许可发起调查”。 CGTN的声明“对Ofcom的最终裁决表示遗憾并坚决反对”。英国通讯管理局的举动加剧了英中之间的紧张关系，北京方面迅速进行报复，正式禁止英国广播公司(BBC)的世界新闻(World News)电视频道在中国的播出。

报道引述法国媒体专家Philippe Bailly表示，CGTN在法国建立欧洲管辖权并不难，但他警告称，法国媒体法在欧盟中名列前茅。他说：“CGTN可能会遇到更多问题，这取决于他们播出的内容，以及它是否客观，而不是谁控制了频道。”英国通讯管理局去年发现，CGTN在报道香港民主示威活动时，未能提出与北京方面不同的观点，从而违反了其公正原则。