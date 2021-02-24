中印边境打归打 两国经贸无大碍

尽管中国与印度因为边界冲突关系紧张，但印度最新公布的数字显示，中国在2020年再次成为印度最大的贸易伙伴国。2008 年中国首次成为印度第一大贸易伙伴。当年中印双边贸易总额同比大涨超过三成，创下518.44 亿美元的历史高位。2020年印度与中国的贸易总额虽然从2019年的928亿美元减少至770亿美元，但仍然超过美国，再次成为印度第一大贸易伙伴。

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据路透社报道，中印关系：边界冲突无碍生意往来，中国再次成为印度头号贸易伙伴。

中印高层曾经往来密切，协调参与联合国、世界贸易组织、金砖国家、二十国集团、上海合作组织和中俄印等机制。尽管中国与印度因为边界冲突关系紧张，但印度最新公布的数字显示，中国在2020年再次成为印度最大的贸易伙伴国。

2020年期间，中国与印度军人在有争议的边界线上多次发生冲突，其中6月在加勒万河谷的一次争端造成自1960年代双方发生战争以来最严重的边界冲突。中国官方最近宣布，冲突中四名军人死亡；印度军人死亡至少20人。事发之后，印度国内的反华情绪高涨，包括TikTok、微信等在内的200多款中国手机软件被下架，印度还修改了外商直接投资印度的规定，要求中国进入印度的投资事先获得印度政府的审批。

然而，根据印度商务部最新的数据，2020年印度与中国的贸易总额虽然从2019年的928亿美元减少至770亿美元，但仍然超过美国，再次成为印度第一大贸易伙伴。

美国在2020年度与印度的贸易总额为759亿美元。此前，美国作为印度的最大贸易伙伴，双边贸易总额在2019年约为1461亿美元。新冠疫情无疑对美国与印度的贸易造成重大影响。过去一年全球受到疫情冲击，但对医疗器械和医疗产品的需要使国际贸易继续。

该报道说，印度虽然力推经济自立更生的政策，希望减少对中国产品的依赖，但是对中国生产的重工机械、电信设备和家电设备仍然有很强的需求。

2020年，印度从中国的进口商品总额达587亿美元，超过了印度从第二和第三大贸易伙伴美国和阿联酋这两个国家进口商品价值的总和。矿产品、化工产品以及纺织品及原料是印度对中国出口的前三大类产品。印度自中国进口的主要商品为机电产品、化工产品和金属及制品

新加坡国立大学研究国际贸易的经济学家阿米特度·帕立特（Amitendu Palit）认为：“印度对中国产品持续的依赖，与其国内市场这些产品稀缺有关。”据阿米特度·帕立特说，“中国进口的产品既便宜又可以大量、迅速供货。印度从其他几个进口来源国那里就没有像中国那么省钱又容易拿货。”

路透社说，中印两国在2020年多次发生边境冲突，关系骤然降温，双方民众的敌对情绪高涨。虽然印度是第一个承认中国的非社会主义国家，两国在1950年建交，但1959年西藏发生骚乱，西藏精神领袖达赖喇嘛流亡印度后，两国关系陷入紧张。

1962年中印爆发震惊世界的边境战争，双方至1976年才恢复互派大使，关系逐步改善。1990年代至今的20年中，中国与印度在边界谈判、经贸往来、军事合作、高层互访、文化交流、国际合作等方方面面都展示和睦友好、互相协作的关系，甚至被外界视为“龙象共舞”和“亚洲世纪”来临的前兆。2020年6月的中印边界冲突，让双方营造的睦邻友好气氛蒙上阴影。无论是中国国内还是印度国内，民族主义情绪都非常激烈。

随着中印完成班公湖边境对峙地区撤军，已经传出更多双方和解的信号。路透社说，据印度多家媒体报道，印度政府开始松动实行了近9个月的对中国直接投资的限制。