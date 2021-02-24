中国两会：车辆安检37道关，习总放心了吗？

中国全国人大会议和政协会议分别于3月5日和3月4日在北京开幕。北京有关部门在本周一启动安保措施，动员数十万人值班巡逻，确保会议期间不发生重大事故。

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由于疫情严峻和“建党百年”，今年两会前北京各部门如临大敌，各类安检层层加码：进京邮件快递要“二次安检”，“两会”用车必须过37道安检等等。今年的中国两会也不会邀请境外记者进京采访，仅邀请部分在北京的中外记者，通过网络、视讯和书面方式进行采访。

中国国家邮政局2月22日发通知说，从2月25日到“两会”闭幕第二天为止，进京邮件快递要全面“二次安检”；并要求各级邮政管理部门避免事故发生。北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、山西、山东等各地邮政管理局还协调联动，构筑环京寄递体系的“护城河”防线。

除了邮件安全外，“两会”用车安检则被要求必须要过37道关，检查内容包括车辆资质、外观、安全性能等。北京市交管部门21日已经在亚运村机动车检测场对两会车辆逐一进行了“全面体检”。为两会服务的驾驶员本来就有多年执行重大活动的经验，经过层层选拔并通过政治审查。但这些司机在今年两会前还进行了防恐、防暴和疫情防控等培训，并且全部完成了疫苗接种。

据自由亚洲的报道：两会前，北京周边的河北、山西、内蒙等地设立防线，不准外省人进入北京，特别要拦截外地来京的访民，已有哈尔滨访民在途中被拦截。沈阳、哈尔滨等地的访民，本周进入北京时被公安阻止。有外地访民家门口有政府人员看管，北京的一些异议人士也被“上岗”。