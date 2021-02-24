中国即将可为3龄童注射Covid疫苗？

中国抗Covid-19病毒疫苗似乎又有新进展，中国国药集团高层对外透露，针对3岁至17岁人群的三期临床试验已完成。

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中国即将可能对三岁以上儿童接种Covid-19疫苗？（En Chine, la vaccination anti-Covid bientôt possible dès 3 ans ? ）这是本台RFI驻华记者Stéphane Lagarde周三（2021年2月24日）发自北京（Pékin）的长篇报导内容。在此予以着重介绍。

本台RFI驻华法语记者指出，尽管，这目前还只是一则消息，但并非没有引起注意。中国各大官网都转引了国药集团（Sinopharm）董事长刘敬桢（LIU Jingzhen）接受央视访谈的内容。他提到，全球已有4300万人使用国药集团的疫苗，其中3400万人是在中国。。。然后，还有一种将适用于年轻人的新疫苗正在研发之中。对3岁至17岁人群的临床试验结果显示，与18岁至59岁人群相比较不差上下。

法广存档图片 ：中国国药集团研发的抗Covid-19疫苗。 Image d'archive RFI : China has donated hundreds of thousands of doses of Sinopharm vaccine to developing countries © JOEL SAGET AFP 法新社

在幼童中推广接种Covid疫苗尚无先例

尽管目前尚未宣布具体日期，但在儿童与青少年人群中推广接种Covid-19疫苗尚无先例。中国目前的疫苗接种，适用人群是18岁至59岁。在这一年龄段，有5000万人应该已于农历春节前接种了疫苗，总之这是当局的一个目标。中国主要使用的两种疫苗分别属于科兴生物（Sinovac）和国药集团（Sinopharm）。

中国的紧急疫苗接种行动于2020年夏季就已开始。首先是前往国外的军人ˎ 外交官ˎ 商人和留学生，之后是医护和医务人员ˎ 包括餐馆和超市在内的冷冻链工作人员与出租车司机。在北京，使用计程车之前，可以通过手机应用了解司机是否已经接种了疫苗。一名六十来岁的牙医在接受采访时，对尚未能接种疫苗表示遗憾。

国药与武汉病毒所合作研发Covid疫苗

国药集团科研人员谈到，就新疫苗在3岁至17岁人群的第二期临床试验中，是与武汉病毒所合作。国药集团旗下中国生物（China National Biotec Group）的高管表示，这些试验将是决定性的。总之，中国准备扩大其疫苗接种规模，如同国外那样，在老年中推广。摩洛哥已经在六十岁以上的人群中，使用中国疫苗。

法广存档图片：Image d'archive RFI : Le personnel de sécurité surveille devant l'Institut de virologie de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, 3 février 2021 © REUTERS - THOMAS PETER 路透社

中国住宅小区前自本月初以来就贴了许多告示，邀请居民联络卫生当局接种疫苗。