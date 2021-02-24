中国国药疫苗攻破欧盟 第一国匈牙利今天开打

匈牙利于周三开始使用中国实验室国药控股的新冠肺炎病毒疫苗。此前匈牙利已经不愿意等待欧盟的许可而引用俄罗斯卫星5号疫苗。匈牙利总理Viktor Orban批评欧盟太慢说，“每天在等待布鲁塞尔决策的同时，匈牙利就会失去一百个人的生命”，该总理还批评说，“为什么我们应该认为欧洲专家会比我们更聪明？我更相信匈牙利专家。”

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据法新社今天发自布达佩斯消息说，匈牙利是欧盟第一个接种中国疫苗的成员国。

据匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）在Facebook上发布的简短消息中说：“今天，我们开始接种中国疫苗。” 2月中旬，第一批55万剂疫苗从中国运抵，总订购量为500万剂，足以为980万人口的四分之一接种疫苗。匈牙利国家公共卫生中心（NNK）立即给予了接种批准。据Orban先生在一月底就公开说，他更喜欢中国国药疫苗，并说他希望能够在下周就打该疫苗。

尽管匈牙利疫苗接种开始，但当局警告还不能放松目前阶段的疫情限制，因为“第三波疫情仍然在威胁匈牙利。

据该报道，自从新冠病毒大流行以来，这个中欧国家现在每天记录约100例与冠状病毒相关的死亡，该国死亡总数超过14,550，而2月份新感染和住院的人数急剧上升。

匈牙利在1月也批准了接种俄罗斯疫苗，而没有理会等待欧洲药品管理局（EMA）的批准，尽管居民不愿意，匈牙利还是于2月12日开始对民众进行接种。

匈牙利总理Orban今天再次批评欧盟的批准和购买疫苗过程太慢了。他批评说，“每天在等待布鲁塞尔决策的同时，匈牙利都会失去一百个人的生命”，Viktor Orban还批评说，“为什么我们应该认为欧洲专家会比我们更聪明？我更相信匈牙利专家。”