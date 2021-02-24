中国官媒透露央视或复播NBA 与美国会欲抗打压撞时？

2019年，火箭前总经理莫利（Daryl Morey）因在Twitter发表涉港言论，央视同月决定停播NBA。事隔近1年半，《环球时报》英文版昨日（23日）报道，央视将于3月8日起复播NBA赛事，首场直播为2021年全明星赛。香港01今天说，央视未有证实消息。

广告 继续浏览后续

该报道说，《环球时报》引述国内篮球记者赵环宇报道，称央视不仅会播全明星赛，也会正常播出其他常规赛。央视之所以未能播出本赛季其他比赛，是因为正与NBA签订转播合约。据了解，央视体育频道从2019年10月起停播NBA，2020年总决赛期间曾短暂复播，而2020-21赛季开始以来都并没有直播比赛。

据此前报道，2019年10月5日，莫雷在Twitter上发文公开支持香港反修例示威，而引起中方极大反应，并指他的言论是推动分裂一个中国的原则。央视体育频道、腾讯体育等先后宣布暂停NBA季前赛（中国赛）转播安排。同时，李宁、浦发银行、匹克体育等中国赞助商也宣布与火箭队解约，所有“火箭队”关键词的商品也从京东、淘宝等网购平台下架。

据香港01说，2019年10月7日，莫雷回应自己是无意透过Twitter冒犯火箭队的支持者，其言论只是基于某种阐释表达个人想法，但未就事件道歉。同日，NBA总裁肖华表示，NBA支持莫雷自由表达的权利。央视随即发表声明称，立即暂停NBA季前赛（中国赛）的转播安排。

据路透社消息，美国参议员Jeff Merkley表示，两党参议员最早周三今天将恢复立法，对抗中国对美国的审查做法。国会这项新举措是要让中国为其不断努力压制国外批评声音的做法负责。

该报道称，美国官员曾抱怨称，中国政府不断寻求迫使美国企业采取亲中立场，包括从连锁酒店和航空业到好莱坞电影制片厂等行业，藉此压制对中国共产党的反对声音。

该法案由共和党议员鲁比奥(Marco Rubio)、科尔宁(John Cornyn)和民主党议员沃伦(Elizabeth Warren)共同提出。2019年曾有类似法案提出，但陷入停滞。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周二表示，他已经指示议员们研拟一套措施以应对中国崛起，利用国会两党对中国持强硬立场的氛围，强化美国科技业和对抗不公平做法。

美国前司法部长巴尔(William Barr)去年表示，好莱坞电影公司经常屈服于压力并审查自己的电影以“取悦”中国。中国去年超越美国，成为全球最大的电影市场。当时娱乐公司未对巴尔的指控做出回应。

报道称，在休斯敦火箭队经理发推文支持香港抗议活动后，2019年中国停止转播NBA赛事一年。

2018年，中国政府强迫全球航空公司和连锁酒店网站更改对台湾的称呼，以暗示台湾是中国的一部分。

一名参与这项法案的民主党参院助理表示，制定草案的议员了解这对企业是个敏感议题，他们并不想让“经济胁迫的受害者”背黑锅。