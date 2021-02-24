中国驻法使馆就旅法新疆维族妇女新书发表声明被指“一派胡言“

去年夏天返回法国的维族妇女古力巴哈尔·买哈木提江日前推出了《中国“古拉格”的幸存者》一书，介绍了她在新疆再教育营被关押的经历，该书引发法国媒体的高度关注，几乎所有的主流媒体都对此进行了大量的报道。昨天周二，中国驻法使馆发表声明，谴责“她长期从事分裂主义、恐怖主义活动，是一个彻头彻尾的分裂主义、恐怖主义分子。”

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声明写道，“2009年，古力巴哈尔以探亲为由回国，参与煽动了乌鲁木齐“7·5”事件”，同年，他们与“东突”组织头目在法国勾连策划了呼应乌鲁木齐“7·5”事件的反华游行示威等一系列分裂活动，其女儿也因他们诱导加入“世维会”。其后的2012年7月至8月、2014年2月至3月、2016年4月至5月，她与丈夫、女儿多次入境，妄图在境内煽动制造暴恐活动。“

声明最后写道：”与古力巴哈尔·买哈木提江稍微熟悉的人，都知道她品质低劣、好逸恶劳、私生活混乱。”

声明还特别点名批评世界报与费加罗报等媒体“将不值一驳的谣言视为珍宝”，“怀疑它们的职业道德、专业素养和政治目的”。

法广就中国驻法使馆的声明采访了古力巴哈尔的女儿，她向本台表示，她的母亲拒绝对中国驻法使馆的声明发表任何评论，她本人也同样如此，她说她自从2006年离开新疆之后就再也没有踏上中国的领土，驳斥中国驻法使馆有关她曾经多次入境中国以其其他的言论纯属“一派胡言”。

欧洲维吾尔学院主席，旅法学者蒂利努尔女士也在推特上表示：欧盟已经是第三次向北京提出要求，要求派遣独立调查人员前往新疆考察，既然新疆没有任何问题，为何不能够对外敞开大门呢？

允许独立考察人员前往新疆，这是绝大多数法国推客在中国驻法使馆推号下面所作出的评论，法国中国问题研究专家，法国战略研究基金会研究员Antoine Bondaz特别针对声明揭露古力巴哈尔私生活混乱的说法评论说，“真有水平”。