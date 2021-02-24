全美召回10万磅中国产火锅底料

2月23日，美国多家媒体报导，加州GLG贸易公司将召回从中国进口的近10万磅没有经过适当程序的调味品。美国食品安全检查局（FSIS）的官方网站显示，此次被召回的产品是四川产的“名扬”（Ming Yang）火锅底料。

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声明中称，这些产品是从中国进口，经过热处理，含有牛脂。中国是不符合牛肉生产条件的国家，而且这些产品没有经过美国农业部食品安全检验局（FSIS）的复检，不带有联邦检查标记。

美国食品安全检查局表示，这些需召回的产品已被运往亚利桑那州、加州、夏威夷、内华达州、纽约州和德州的超市及餐馆销售和使用。目前还没有消费者患病的报导。

FSIS将这次召回评级为I级（最高级），意思是“这是一种危害健康的产品，使用该产品有合理的可能性会导致严重的、不利的健康后果或死亡”。FSIS召回评级通常分为I、II和III三级。

美国食品安全检查局建议，任何购买了这种产品的顾客都应扔掉它们，或者退回原购买地。

中国食品安全问题一直倍受争议，海外华人难忘家乡的口味，通常会去中国超市购买中国产品。恰逢中国新年期间，华人更是喜欢全家人围炉吃火锅，麻辣口味的调料更是少不了。此消息一出，令海外华人极其担忧。