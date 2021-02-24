北京中南海近旁昨发生爆炸

中国“两会”（中国人大、中国政协会议）将在3月举行，不过在此敏感时间点上，中共政权核心机关的北京西城区，却惊传一家海鲜餐厅发生爆炸事件。由于日期靠近两会举行，引发中国网友热烈讨论。中国官媒声称，7人受伤，其中2人情况危急，但随后消息与讨论马上被官方删除。

广告 继续浏览后续

据联合新闻网今天报道称，两会在即北京餐厅突爆炸，离权力核心中南海不到1公里，官方秒删新闻。消息说，北京西城区惊传一家海鲜餐厅发生爆炸事件，不过该报导已被中国官方下架。

据该报道，中国官媒《央视》在昨（23日）报导指出，当日早上8时15分左右，位于西绒线胡同1号的“北京德峰餐厅”发生爆炸事故，与餐厅相连的西侧一平房基本坍塌，造成共7人受伤，其中两人情况危急，皆送往宣武医院救治。据西城公安分局表示，爆炸原因是因为在安装液化气于餐厅时发生气体外泄。

据该报道说，爆炸事故地点逼近中国权力核心的中南海正门“新华门”，两者距离只有650公尺，且爆炸时间点又在两会前夕，引发网友猜测。有中国网友表示“这位置有点儿微妙了，希望没事儿。”、“餐馆所处地点临近中心中的中心，敏感。”、“离天安门广场近在咫尺。”、“距离人民大会堂1公里吧。”

该报道称，不过，现在中国网络上关于这则消息的新闻皆“被消失”。