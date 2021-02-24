山西座谈会纪念华国锋 提“党性坚强、对党忠诚”

中共当局稍早前在北京召开已故中央委员会主席华国锋纪念座谈会后，华国锋的故乡山西省官方近日也首度举行纪念华国锋的活动，官员在会中强调要学习华国锋“党性坚强、对党忠诚”。据前北京清华大学政治学系讲师吴强分析，北京隆重纪念华国锋冥诞100周年，可谓中共党史教育的一部分，但是对华国锋的宣传，选择了当局所需要的内容。

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据中央社今天引述消息报道说，山西首办华国锋座谈，提学习党性坚强，对党忠诚。该报道引述香港明报今天消息指，山西省22日在太原首次为华国锋举行纪念活动。座谈会由省长林武主持、省委书记楼阳生出席。据楼阳生表示，华国锋曾任中共和政府重要领导职务，为中国革命、建设、改革奉献了毕生精力；要学习华国锋党性坚定、对党忠诚的政治品格，胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”，更坚定地在思想上、政治上、行动上与以中共总书记习近平为核心的党中央保持高度一致。

此前，中共当局于20日高调举行华国锋100周年诞辰座谈会，中共中央书记处书记王沪宁和中国国务院副总理韩正两名政治局常委出席。

王沪宁在会上表示，“纪念华国锋，就是要学习他党性坚定、对党忠诚的政治品格，坚守初心、心系人民的深厚情怀，求真务实、真抓实干的优良作风，光明磊落、清廉自律的高尚品质”。

中共党媒“人民日报”则称华国锋是“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士”。

据该报道，华国锋在中共领导人毛泽东去世后，参与逮捕四人帮，结束文化大革命，成为中共党政军最高领导人，主政时期秉持政治口号“两个凡是”─“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”；因与邓小平等党内改革派的政治路线相左，最后失势，被迫退出中共领导圈。

据中央社，前北京清华大学政治学系讲师吴强告诉美国自由亚洲电台，北京隆重纪念华国锋冥诞100周年，可谓中共党史教育的一部分，但是对华国锋的宣传，选择了当局所需要的内容。吴强并分析，“这是过去9年以来，迄今为止，对邓小平路线的否定。他们虽然没有点邓小平的名字，但是对华（国锋）的选择性颂扬，实际上是对邓（小平）路线的一个极具象征性的否定。这是很重要的一个信号”。