新华社重金购买时代广场大荧幕广告宣扬北京领导世界抗疫形象

当世界卫生组织（WHO）派专家前往中国武汉调查蔓延全球的新冠病毒起源遭北京当局拒绝提供新冠原始数据之际，中国新华社在纽约时报广场购买大荧幕广告牌，吹嘘中国政府抗疫成果，宣扬北京领导世界抗疫的形象。

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据福克斯新闻（Fox News）报导，中国官媒新华社自2011年以来就砸下巨资，在时报广场租用“中国萤幕”（China Screen）巨幅广告牌，每天24小时播放，向美国人灌输中共意识型态。最近的广告内容着重吹嘘中国的“抗疫成果”，诸如“48.52%康复率”、“游轮通过检验”等，同时宣扬北京已援助世界80多个国家和地区抗击新冠病毒，将继续带领国际社会携手抗疫，宣传画面包括帮助意大利、韩国和日本等国家抗击新冠病毒的照片。

对此，美国国会参议员斯科特（Rick Scott）发推文指出：允许中共发布谎言并宣传，“谁认为这是一个好主意？”，斯科特直言该让时报广场上的“中国萤幕”下架了。

2019年12月中国湖北武汉市爆发新冠病毒疫情，截至2021年2月24日，全球感染达1亿1211万人，248万人染疫死亡；美国2826万人感染，死亡50.2万人。

有网友在相关报道后面留言称：如果中共当时如实报告数据，全世界在去年2月就会开始大规模警戒，其他国家采用严格的措施至少可以减低灾难。但中共不但隐瞒数据，还强烈抗议任何国实行中国旅行限制。中共隐瞒传染人数和死亡人数罪责难逃，现在甩锅，就像开车撞人，本来就是事故，撞人后逃跑说谎就是谋杀。

另一位网友写道：美欧的人是不可能在中国登宣传民主的广告，而中国可以大摇大摆的在西方宣传谎言，甚至羞辱所在国，西方还不动手堵漏洞，只看钱最后结局会比较惨。