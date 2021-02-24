河北张姓女去年贴文揭武汉封城7大惨况遭寻衅滋事罪重判

中国河北省女性张文芳在微博贴文揭露在武汉疫情封城下，方舱医院千人共用厕所等民间七惨况，于去年9月8日遭判刑6个月，近日中国司法当局公布其判决书，称其文章内容涉及官方辟谣的虚假讯息和部分未经查核的讯息，被大量转发阅读后对社会造成恶劣影响，已构成“寻衅滋事罪”，并公布相关判决书。

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据自由时报今天报道称，PO文揭武汉封城7大惨况！中国女网友惨遭重判入狱。消息说，中国河北省女性张文芳在微博PO文揭露在肺炎疫情下武汉封城时民间惨况，于去年9月8日遭判刑6个月。

该报道综合媒体消息说，张文芳去年4月在微博以“玛丽莲梦六”名称PO文揭露民间惨况，内容包括武汉方舱医院1000人共用一个厕所、有人在隔离期间饿死、有人无处就医怕传染家人而自杀、有人自杀6小时后遗体才被处理、有人被派出所罚写“出门要戴口罩”一百遍、有人怕传染给家人自己挖好坟上吊、有人重症治愈回家后发现家人都去世等讯息。

同年9月，张文芳因寻衅滋事罪遭逮捕判刑6个月。

据该报道，近日中国官方公布判决书指出，张文芳编造虚假信息，在网络上流传后造成公共秩序严重混乱，应当以寻衅滋事罪追究刑责，辩护人指张文芳无前科、自愿认罪，建议判处有期徒刑6个月，并适用缓刑。

报道称，审理后，法院判定张文芳在网络散布已经官方辟谣的不实讯息和部分未经核实讯息，认定她明知是虚假讯息还加以散播，造成公共秩序严重混乱，构成寻衅滋事罪。张文芳与其辩护人建议之缓刑意见不予采纳，将她判处6个月有期徒刑。