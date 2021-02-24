法国谴责中国在新疆针对维吾尔人制度性镇压

法国外交部长让·伊夫·勒·德里安周三今天在联合国人权理事会谴责中国对西北新疆维吾尔族穆斯林的“制度化镇压”。但周一，中国刚刚赞扬在新疆和西藏的社会经济发展是中国人权进步的“光辉榜样”。

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据法新社今天发自日内瓦的报道，法国外交部长让·伊夫·勒·德里安l（Jean-Yves Le Drian）周三在联合国人权理事会前谴责中国对新疆维吾尔族穆斯林的“制度化镇压制度”。德里安说：“从中国新疆地区，我们收到的证词和佐证文件，显示出中国针对维吾尔人的不合理做法，以及大规模的制度化监视和压制系统。”

法国外长勒·德里安是在联合国人权委员会视频会议上作上述批评。

周一，中国则赞扬新疆和西藏的社会经济发展是中国人权进步的“光辉榜样”。

法新社说，根据美国和澳大利亚机构的研究，至少有100万维吾尔族人被拘留在新疆的“营地”中，有些维吾尔族人受到“强迫劳动”或“强迫绝育”。

中国断然否认上述两项指责，并称“营地”是“职业培训中心”，旨在使维吾尔人遭受无数次致命平民袭击之后，使人们远离宗教极端主义和分裂主义。

该报道说，法国外交事务负责人还对白俄罗斯“一系列严重的人权倒退”表示遗憾，白俄罗斯以“暴力侵害了人民的民主愿望”。法国外长还批评叙利亚巴沙尔·阿萨德总统当局在他的盟友帮助下”，继续对其人民发动战争。

勒·德里安还批评俄罗斯当局用该国制造的军用神经毒剂”企图毒害俄罗斯反对派阿列克谢·纳瓦尼事件。勒·德里安l强调说：“在躲过死亡之后，阿列克谢·纳瓦尼现在正在监狱中。”