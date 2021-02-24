法国CSA证实中国环球电视网辗转求播

针对媒体透露遭英国下架的中国官方新闻英语CGTN频道中国环球电视网前来法国寻求获取重上欧洲波频授权的消息，法国相关监管机构即法国视听监管机构CSA证实确有其事，但拒绝告知下文。没有消息报告CGTN（中国环球电视网）是否接洽了一家法国视听媒体可以附体播放。

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据法新社昨天稍晚报道，中国官方新闻英语CGTN频道已与法国视听监管机构CSA接触商讨，如果取得令人满意的结果，该频道可被允许恢复在英国等被禁止的节目。

今年2月初，英国通信监管机构Ofcom撤销了CGTN（中国环球电视网）的许可，中国环球电视网被指控实际上受中国共产党监管约束。报道称这对对该频道带来打击，因为英国是中国环球电视网开展欧洲战略的立足点。

根据欧洲委员会条约CETT（《欧洲跨境电视公约》），CGTN仅需获得合法授权即可有权在欧洲其他地方广播，包括在英国广播其节目。但是，正如英国《金融时报》周一报道，法国高级视听委员会（CSA）也向法新社确认，CGTN已于12月要求验证是否属于法国高级视听委员会（CSA）职权范围。中国环球电视网只需寻求一家法国境内的卫星波频电视台准许播放，以符合属于法国高级视听委员会（CSA）管辖条件，则可以利用法国的这种CETT的能力，而在所有签署国（包括英国）恢复其广播其节目。而且，据法新社说，这无需执行任何特定的手续。

不过，如同所有欧洲以外的媒体一样，中国环球电视网还需接受法国高级视听委员会（CSA）的审查，比如是否有煽动仇恨与暴力，是否践踏与没有尊重人权尊严。法国高级视听委员会（CSA）有权发放禁止令。

法新社说，这个制裁不是理论上说说而已，法国这家视听宪警在过去曾毫不犹豫命令卫星运营商Eutelsat阻止传播严重违法的频道。