海航信评再遭棒打跌至C

在法院裁定受理中国海航集团及下属子公司的重整申请后，海航系不到一个月内迎来评级机构的二度大幅降级，主体评级落至“谷底”。上海新世纪公告称，决定将海航集团和海航基础产业集团的主体信用等级由BB调降至C；东方金诚亦表示，将海航机场集团和三亚凤凰国际机场公司主体评级由A-下调至C。

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据路透社今天报道称，法院受理重整后海航系信用评级跌落“谷底”，海航集团主体评级从BB降至C。中国两家评级公司上海新世纪与东方金诚同时下调上述海航系公司多只存续债券的债项评级，公司债和中票均被降至C，三亚凤凰机场的短融“19凤凰机场CP001”评级则被降至D。

春节长假后海航集团发布公告称，公司及下属海航控股等共63家子公司均于2月10日收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》及《决定书》，告知已裁定受理相关债权人对海航集团及相关子公司提出的重整申请，并制定海航集团清算组担任管理人，具体开展各项重整工作。

该报道称，海航集团2月初迎来了中国评级机构的“断崖式降级”。上海新世纪公告称，决定将海航集团的主体信用等级由AA调降至BB，展望调整为负面；另有四只存续期债券债项等级亦从AA调降至BB。

海航集团1月末宣告正式进入破产重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申请破产事宜。上海新世纪和中诚信随后分别发布公告，将海航控股、海航航空有限公司等主体及债项评级下调至AA或AA-。

中国信用债市场曾出现过多起债券违约后评级被火速调低的案例，投资者称其为“断崖式降级”，并诟病评级公司缺乏预警能力。

据路透社不完全统计，海航系旗下公司发行的尚在存续期的债券规模为382.89亿元人民币。多期在上海和深圳证券交易所上市的相关公司债交易方式，已由此前投资者参与度较高的竞价，改为范围明显减小的固定收益证券综合电子平台和协议大宗交易方式。