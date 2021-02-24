美国国防部谴责中国反复进入钓鱼岛水域

美国国防部发言人2月23日，对于中国负责海上警备的公用海警船，在中国允许海警局使用武器的《海警法》2月1日施行后，海警舰从2月6日开始反复进入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域，美国国防部发言人对此进行了谴责。

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美国国防部发言人约翰‧柯比（John Kirby）表示：在尖阁诸岛的主权方面，我们支持日本。

针对中国海警局海警舰的一系列行动，约翰‧柯比指出：一直在无视国际规则。在此之上，柯比还指出：强烈要求避免很可能带来危害的判断上的错误。

这是继美国国务院针对中国海警局海警舰的一系列行为进行谴责后美国方面的再一次发声。

美国国务院发言人普赖斯2月19日举行电话记者会，对中国实施允许负责海上警备的海警局对外国船舶使用武器的《海警法》表示关切。他指责《海警法》指出，在东海和南海“有可能用于威胁近邻国家”，要求中国停止“威胁及武力行使”。

在中国海警局海警舰反复进入钓鱼岛水域日本认为是“领海”区域的情况下，日本政府对《海警法》表示严重关切，日本防卫相岸信夫2月9日与美国驻日使馆临时代办约瑟夫·杨在防卫省举行会谈，就中国允许使用武器的《海警法》施行表示“十分关注，决不能接受”。美国政府现在力求和日本保持了步调一致。

普赖斯在记者会上明确表示：“美国将加入对中国《海警法》表示关切的菲律宾、越南、印尼、日本等国家行列中。”他指出该法“有可能使东海和南海的主权之争升级”。