美国立法与行政多传信息 要一致对华强硬

美国贸易代表戴琪任命案听证会周四登场，料对中国议题强硬表态。戴琪接任美国贸易代表后，将掌握重大影响力。美国副财长提名人阿德耶莫敦促采取强硬态度，要求中国遵守国际规则。与拜登任命的其他官员一样，阿德耶莫对北京方面态度强硬，誓言要打击他所说的中国和其他国家的“不公平经济行为”，同时努力解决美国国内的经济不平等问题。美国参议员Jeff Merkley透露，两党参议员最早周三今天将恢复立法，对抗中国对美国的审查做法。国会这项新举措是要让中国为其不断努力压制国外批评声音的做法负责。另外，美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，他已经指示议员们研拟一套措施以应对中国崛起，利用国会两党对中国持强硬立场的氛围，强化美国科技业和对抗不公平做法。

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据路透社报道，美国贸易代表被提名人戴琪(Katherine Tai)周四将出席国会的提名确认听证会。由于总统拜登希望调整美国贸易政策，对劳工与“一般美国人”的关注优先于企业，戴琪将有机会在听证会解释这项政策转变的实务影响为何。戴琪在参议院财务委员会的证词，是美国企业界、欧盟及中国等贸易伙伴、劳工团体与议员过去几个月来引颈期待的公开表态。

戴琪此前担任美国众议院筹款委员会首席贸易律师，外界认为她的谈判风格沉着坚定，对中国有深厚了解，不久前更因为协商成功，在美墨加贸易协议加入更严格的劳动与环保标准，而备受肯定。戴琪目前将专注于强化现有的贸易协议，包括她自己促成加入美墨加贸易协议的旨在保护工人的条款。

一位欧洲官员称，布鲁塞尔等待观察戴琪将如何实施拜登与盟友重建联系的承诺。

据美国国际战略研究中心的贸易专家William Reinsch称，“她的工作...将是向参议员保证，她将对占美国便宜的其他国家采取强硬态度，”William Reinsch还称，“预计她将对中国采取强硬立场。”

美国参议院财务委员会主席Ron Wyden承诺迅速推进戴琪的提名确认，这意味着参议院可能在下周或下下周之前投票表决，使她成为1990年代初以来最快获得确认的美国贸易代表。

路透社报道，美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周二表示，他已经指示议员们研拟一套措施以应对中国崛起，利用国会两党对中国持强硬立场的氛围，强化美国科技业和对抗不公平做法。

据舒默在记者会中说，“今天在我们的核心成员会议中，我指示相关委员会的主席和成员开始起草一项立法方案，以求超越中国并为美国人创造新岗位。”

据路透社称，此时正值共和党内对华鹰派人士加大对民主党总统拜登施压，要求坚持其前任特朗普对中国的强硬政策。拜登政府曾表示，正在对针对中国的计划进行审查，并承诺对中国采取强硬但更偏向多边的路线。

美国副财长被提名人阿德耶莫(Wally Adeyemo)周二表示，华盛顿应该与盟友合作，要求中国遵守国际规则，以确保美国和其他国家的企业有一个公平的竞争环境。

据阿德耶莫在参议院财政委员会的确认听证会上表示，“中国是我们最大的战略竞争对手，”阿德耶莫表示，“在中国不愿意在公平竞争环境中竞争的领域，重要的是我们要让他们在国际体系中遵守规则。”他补充称，与其他国家一起采取这样的行动能更好地“向中国人表明，当他们违反规则时，会被孤立”。

与拜登任命的其他官员一样，阿德耶莫对北京方面态度强硬，誓言要打击他所说的中国和其他国家的“不公平经济行为”，同时努力解决美国国内的经济不平等问题。

另外，美国参议员Jeff Merkley表示，两党参议员最早周三将恢复立法，对抗中国对美国的审查做法。国会这项新举措是要让中国为其不断努力压制国外批评声音的做法负责。

据路透社报道，美国官员曾抱怨称，中国政府不断寻求迫使美国企业采取亲中立场，包括从连锁酒店和航空业到好莱坞电影制片厂等行业，藉此压制对中国共产党的反对声音。

据牵头该行动的民主党籍议员Merkley在电邮评论中称，“我们必须监控和应对中国对美国人和美国企业审查和威胁的影响，这样我们就能够制定策略来捍卫这种基本自由，并对压制和破坏这种自由的人追究责任。”

民主党籍议员Merkley不久将成为美国国会中国问题执行委员会主席。

该法案由共和党议员鲁比奥(Marco Rubio)、科尔宁(John Cornyn)和民主党议员沃伦(Elizabeth Warren)共同提出。2019年曾有类似法案提出，但陷入停滞。新审查法案将要求总统设立一个国家安全委员会(NSC)下属的跨部门工作组，以监控和应对中国对美国人和美国企业的审查或威胁。

据路透看到的拟议立法的副本，它将授权撰写一份报告，针对“包括媒体和电影业在内等表达自由问题特别重要的行业”提出建议。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周二表示，他已经指示议员们研拟一套措施以应对中国崛起，利用国会两党对中国持强硬立场的氛围，强化美国科技业和对抗不公平做法。

美国前司法部长巴尔(William Barr)去年表示，好莱坞电影公司经常屈服于压力并审查自己的电影以“取悦”中国。中国去年超越美国，成为全球最大的电影市场。当时娱乐公司未对巴尔的指控做出回应。

在休斯敦火箭队经理发推文支持香港抗议活动后，2019年中国停止转播NBA赛事一年。

2018年，中国政府强迫全球航空公司和连锁酒店网站更改对台湾的称呼，以暗示台湾是中国的一部分。

路透社引述一名参与这项法案的民主党参院助理表示，制定草案的议员了解这对企业是个敏感议题，他们并不想让“经济胁迫的受害者”背黑锅。“我们希望帮助在美国政府提供焦点以处理这个问题，”这名国会助理称。“在某种意义上，我们是试图协助保护企业避开压力，而不是进一步让情势升温。”

报道说，一些国会人士认为，成立任务小组的做法不够有力，要求采取更强力的回应，像是如果美国员工因中国方面压力而遭开除，能够更容易提起诉讼，或是要求美国大学披露与孔子学院的财务关系。