美日不满中国实施海警法

中国2月24日称《美日安保条约》是冷战的产物。此前美国对中国实施《海警法》表示关切，并批评中国海警船出现在日本声称拥有主权的海域。五角大楼发言人柯比(John Kirby)一天前在记者会上被要求对中国海警船最近进入尖阁诸岛海域做出评论。

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中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，《美日安保条约》是冷战产物，不应损及第三方的利益，更不应危及地区和平与稳定。

汪文斌还表示，中国对日本控制的东中国海（中国称东海）的一系列无人居住的小岛拥有主权，他说：“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。”

中国1月底通过的《中华人民共和国海警法》授权中国海警可使用武器，该法引发了人们对尖阁诸岛（Senkaku Islands，中国称钓鱼岛及其附属岛屿）附近海域事态发展的担忧。日本海上保安厅表示，中国海警船今年已九次进入尖阁诸岛附近海域。

五角大楼发言人柯比(John Kirby)一天前在记者会上被要求对中国海警船最近进入尖阁诸岛海域做出评论。他说，中国继续无视国际准则，美国对此已经明确表达了忧虑。他说：“显然，在尖阁诸岛主权问题上我们和国际社会看法一致，我们明显支持日本的这一主权主张。我们敦促中国避免（在那里）使用海警船，因为那会导致误判和潜在的实质性危害。”

据共同社报道，日本外相茂木敏充对柯比的言论表示欢迎，称这符合两国对北京单方面试图改变东中国海现状的共同担忧。

他说：“中国海警船多次进入尖阁诸岛附近的日本领海，并采取行动接近日本渔船，这是极其恶劣且完全不可接受的。”

日本海上保安厅长官奥岛高弘本月17日在记者会上说，针对中国最近开始实施海警法，日本不排除在尖阁诸岛周边的领海使用武力。

最近，美国新任国防部长奥斯汀等官员都曾表示，尖阁诸岛受《美日安保条约》涵盖。总统拜登和国务卿布林肯在上任后不久与日本领导人通话时还曾重申美国根据《美日安保条约》第5条对日本防卫的坚定承诺。

1960年美日签订的安保条约第5条规定，如果日本管理下的领土受到别国攻击，美国将采取行动与日本“应对共同的危险”。